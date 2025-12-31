Beyoncé se stala miliardářkou a překonala nový hudební rekord.

Americká zpěvačka a skladatelka Beyoncé se stala pátým miliardářským hudebníkem, po Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteenovi a Rihanně. Tento úspěch je postaven na mimořádných jevištních výkonech a skutečně výjimečném hudebním katalogu.
Rekordní zájezdy
Její turné „Cowboy Carter Tour“ z roku 2025 překročilo tržby ve výši 400 milionů dolarů a stalo se tak nejvýdělečnějším turné roku pro sólovou umělkyni. V předchozím roce turné „Renaissance“ již vydělalo 600 milionů dolarů, což Beyoncé upevnilo jako nespornou královnu světové scény.
Hudební katalog v srdci jeho jmění
Většina jejího bohatství pochází z její úplné kontroly nad vlastními nahrávkami a z hudebních tantiémů. Tento pevný základ je posílen jejími dalšími podniky, jako je značka Ivy Park a řada parfémů. Forbes ji řadí mezi tři nejlépe placené hudebnice na světě.
Královna Grammy, oslavovaná a vlivná
S 35 cenami Grammy, včetně ceny za album roku 2025, se Beyoncé pyšní nejpůsobivějším seznamem ocenění své generace. Očekává se, že bude letos v květnu spolupředsedat Met Gala a ztělesňuje přední osobnost hudby a kultury.
Průkopnice ženské a černošské hudby
Beyoncé, první černoška, která dosáhla takové úrovně bohatství v hudebním průmyslu, ztělesňuje příkladný příběh úspěchu: absolutní uměleckou kontrolu, ostrou strategickou vizi a globální kulturní vliv. Její cesta dokazuje, že kombinace talentu, nezávislosti a ambicí umožňuje vybudovat trvalou říši.
Kromě finanční symboliky zavádí Beyoncéin vstup do exkluzivního kruhu miliardářských hudebníků v hudebním průmyslu nový model: model umělkyně, která má pod kontrolou svou práci, svůj image a svůj osud. Tím, že nově definuje pravidla globálního úspěchu, dláždí trvalou cestu pro budoucí generace.