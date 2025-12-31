Search here...

Beyoncé se stala miliardářkou a překonala nový hudební rekord.

Naila T.
@beyonce/Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka Beyoncé se stala pátým miliardářským hudebníkem, po Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteenovi a Rihanně. Tento úspěch je postaven na mimořádných jevištních výkonech a skutečně výjimečném hudebním katalogu.

Rekordní zájezdy

Její turné „Cowboy Carter Tour“ z roku 2025 překročilo tržby ve výši 400 milionů dolarů a stalo se tak nejvýdělečnějším turné roku pro sólovou umělkyni. V předchozím roce turné „Renaissance“ již vydělalo 600 milionů dolarů, což Beyoncé upevnilo jako nespornou královnu světové scény.

Hudební katalog v srdci jeho jmění

Většina jejího bohatství pochází z její úplné kontroly nad vlastními nahrávkami a z hudebních tantiémů. Tento pevný základ je posílen jejími dalšími podniky, jako je značka Ivy Park a řada parfémů. Forbes ji řadí mezi tři nejlépe placené hudebnice na světě.

Královna Grammy, oslavovaná a vlivná

S 35 cenami Grammy, včetně ceny za album roku 2025, se Beyoncé pyšní nejpůsobivějším seznamem ocenění své generace. Očekává se, že bude letos v květnu spolupředsedat Met Gala a ztělesňuje přední osobnost hudby a kultury.

Průkopnice ženské a černošské hudby

Beyoncé, první černoška, která dosáhla takové úrovně bohatství v hudebním průmyslu, ztělesňuje příkladný příběh úspěchu: absolutní uměleckou kontrolu, ostrou strategickou vizi a globální kulturní vliv. Její cesta dokazuje, že kombinace talentu, nezávislosti a ambicí umožňuje vybudovat trvalou říši.

Kromě finanční symboliky zavádí Beyoncéin vstup do exkluzivního kruhu miliardářských hudebníků v hudebním průmyslu nový model: model umělkyně, která má pod kontrolou svou práci, svůj image a svůj osud. Tím, že nově definuje pravidla globálního úspěchu, dláždí trvalou cestu pro budoucí generace.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Article précédent
„To je ale postava!“: Jennifer Lopezová v sošných červených šatech dělá senzaci

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„To je ale postava!“: Jennifer Lopezová v sošných červených šatech dělá senzaci

Jennifer Lopez rozzářila svátky v červených šatech, které jí zdůrazňovaly postavu. Americká herečka, zpěvačka, producentka, tanečnice a podnikatelka...

Vanessa Hudgens odhaluje nečekanou nevýhodu svého nového života matky

Od herečky, která se ráda věnuje večírkům a je zvěčněna na koupelnových stolcích, až po matku v domácnosti...

„Všichni mají břicho“: tito sportovci způsobují senzaci ve slavnostních outfitech

Příspěvek, který nedávno sdílela Kylie Dickson (@kylie_dickson) na Instagramu, se stává virálním: sportovci, členové roztleskávaček Dallas Cowboys, rozzáří...

„Už jsem líbala holky“: Odhalení Kate Winslet, které vyvolalo rozruch

Britská herečka a producentka Kate Winslet se nedávno dostala na titulní stránky novin odhalením o svých raných romantických...

„Každá žena má svobodu…“: Inspirativní vize feminismu Miss France 2026

Od své korunovace si Hinaupoko Devèze, Miss Francie 2026, neustále sklízí obdiv veřejnosti. Tato mladá Tahitianka, které je...

„Krásně stárne“: Sofia Vergara září v minimalistickém a elegantním vzhledu

V duchu svátků Sofia Vergara opět zaujala své fanoušky přirozenou elegancí a nádechem svátečního glamouru. Kolumbijská herečka, známá...

© 2025 The Body Optimist