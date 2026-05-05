Beyoncé se velkolepě vrací s diamantovými „šaty ve tvaru kostry“.

Deset let absence na Met Gala a návrat, na který se vyplatilo čekání. V noci ze 4. na 5. května vystoupila Beyoncé po schodech Metropolitního muzea umění v kostkovaných šatech celých osázených diamanty, které okamžitě zaujaly internet.
Návrat po deseti letech absence
Beyoncé se na červeném koberci Met Gala vytratila deset let. Její návrat v roce 2026 – jako spolupředsedkyně večera po boku australsko-americké herečky, producentky a režisérky Nicole Kidman, americké tenistky Venus Williams a bývalé šéfredaktorky amerického Vogue Anny Wintour – byl jedním z nejočekávanějších okamžiků večera. Dorazila s Jay-Z a jejich čtrnáctiletou dcerou Blue Ivy, která s trendy slunečními brýlemi evidentně zdědila po matce chladnou povahu.
Téma „Kostýmní umění“ pro rok 2026 – zkoumání módy jako umělecké formy prostřednictvím muzejních sbírek – bylo navrženo tak, aby zpochybnilo vztah mezi oblečením a lidským tělem. Beyoncé, která po celou svou kariéru proměnila kostým v mocný narativní nástroj – od outfitů z filmu „Lemonade“ přes body z „Renaissance Tour“ až po venkovské outfity z filmu „Cowboy Carter“ – nepotřebovala žádné vysvětlení. Šaty s diamantovým skeletem byly perfektní odpovědí.
Olivier Rousteingovy „kostrové šaty“ v diamantech
Šaty navrhl Olivier Rousteing, bývalý kreativní ředitel značky Balmain. Jedná se o sochařský výtvor s kostrovou strukturou – sítí diamantů a krystalů uspořádaných tak, aby evokovaly kosti a klouby kostry, a zakrývajících průhledný látkový podklad. Kostým doplňoval přiléhavý živůtek, plná sukně a luxusní vlečka z krémově a pudrově modrého peří.
Solární koruna a šperky
Vzhled doplňovala sladěná ozdoba hlavy – diamantová koruna s třpytkami slunce, doplněná tvarovaným diamantovým náhrdelníkem a sladěnými náušnicemi. Vlasy měla upravené do zlatavě blond kudrlin a líčení od Rokaela Lizamy zahrnovalo jemné oční stíny, pudrově růžovou tvářenku a lesklé tělové rty – éterická krása, která se nesnažila konkurovat šatům, ale spíše je doplňovat.
"Oslavuj, co ti Bůh dal"
Když se Vogue zeptal na význam jejího outfitu, Beyoncé odpověděla jednoduše: „Jde o oslavu toho, co vám Bůh dal.“ Také vzdala hold svému návrháři: „Je to někdo, kdo mi byl tak věrný, s kým jsem vytvořila tolik neuvěřitelných ikonických looků. Jde mi opravdu o to, abych ho reprezentovala.“
Modrý břečťan na červeném koberci: historický okamžik
Na vrcholu schodů si Beyoncé, Jay-Z a Blue Ivy udělali čas na společné rodinné focení. Bylo to poprvé, co čtrnáctiletá Blue Ivy oficiálně doprovázela svou matku na červeném koberci Met Gala. Beyoncé, viditelně dojatá, řekla: „Je neuvěřitelné, že se s ní o tohle můžu podělit.“
Deset let absence, diamantové šaty s kostlivcem, solární koruna a dcera Blue Ivy po boku – Beyoncé nepotřebovala na Met Gala 2026 pronést žádný projev. Stačilo jí jen projít se po červeném koberci.