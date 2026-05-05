V 61 letech herečka Lisa Rinna zaujala vzhled od hlavy až k patě, který vyvolává reakce.

2. května 2026 na předvečer Met Gala, který pořádali Jeff Bezos a Lauren Sanchez ve svém newyorském bytě, zaujala americká herečka Lisa Rinna dvojí dojem: svým účesem a šaty. Obojí okamžitě vyvolalo reakce na sociálních sítích.
Nejhvězdnější párty roku před Met Gala
Zakladatel Amazonu a americký miliardář Jeff Bezos a jeho manželka, americká televizní moderátorka Lauren Sánchez Bezos, uspořádali ve svém newyorském domě v čtvrti NoMad večírek před Met Gala, kterého se zúčastnila řada celebrit. Pár je spolupředsedy a hlavními sponzory Met Gala 2026, jehož tématem je „Kostýmní umění“ – zkoumání vztahu mezi oblečením a tělem.
Třešňově rudý falešný jestřáb - proměna vlasů, která rozděluje názory
Americká herečka Lisa Rinna opustila svůj typický střih pixie a podstoupila „radikální“ proměnu: boky byly uhlazeny dozadu s efektem mullet a nádech třešňově červených pramenů byl upraven do stylu špiček na temeni hlavy – „falešný jestřáb“ s výrazně estetikou Y2K. Tento účes okamžitě polarizoval reakce na sociálních sítích: někteří chválili odvahu „61leté ženy, která se ničeho nebojí“, zatímco jiní shledali tento vzhled „příliš“ ještě předtím, než outfit viděli.
Černé šaty s třásněmi a peřím, které nenechávají nic náhodě
Outfit se k účesu dokonale hodil: dlouhé černé šaty s dlouhými rukávy, živůtek celý z poloprůhledné síťoviny, kontrastující se splývavou hedvábnou sukní s vysokým pasem. Černá třásně splývala po pažích a pase a poskytovala strategické zakrytí. Červené peří splývající po pažích dodávalo celku nečekaný objem a barvu.
Doplňky, které dotvářejí celkový dojem
Platformové sandály s leopardím vzorem a robustní podrážkou přidaly Lise Rinna několik centimetrů k její výšce, zatímco černá kožená kabelka dotvořila odvážný celočernočervený vzhled. Její líčení se řídilo stejnou logikou: černá oční linka sahající až za obočí, kouřové fuchsiové oční stíny, tvářenka v odstínu západu slunce a růžové rtěnky Pepto-Bismol.
Červený vzor bez rukávů, peří, třásně a boty na platformě s leopardím vzorem – Lisa Rinna v jediném outfitu shrnula to, co dělá okruh účastníků Met Gala tak neodolatelným: nikdo nehraje na jistotu. Cílem je udělat dojem.