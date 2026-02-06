„Pokaždé zapomenu, jak je krásná“: Zendaya chválí svou „přirozenou krásu“

První fotografie z filmu "Drama" vyvolaly záplavu obdivných komentářů. V centru pozornosti: zářivá Zendaya, jejíž přirozená krása nepřestává uchvacovat.
Elegance, která přesahuje obrazovku
Zendaya opět dokazuje, že její charisma funguje i bez make-upu. První oficiální snímky z filmu „Drama“, který se očekává v dubnu 2026, byly zveřejněny na sociálních sítích a okamžitě vyvolaly online reakce. Herečka je vidět zalitá měkkým světlem, s intenzivním pohledem, jednoduše oblečená. A komentáře jsou jednomyslné: „Je úžasná“, „Nepotřebuje make-up“, „Pokaždé zapomenu, jak je krásná.“
no jo jo https://t.co/frgcWLTqDk pic.twitter.com/Pn3AbDsZFq
— feral (@ncrmalpeople) 3. února 2026
„Drama“ režiséra Kristoffera Borgliho (Sick of Myself) je romantická komedie-drama produkovaná společností A24, jejíž premiéra je naplánována na 3. dubna 2026. Film sleduje pár, jehož vztah se otřese jen pár dní před svatbou poté, co vyjdou najevo znepokojivé pravdy. Zendaya hraje po boku Roberta Pattinsona, Mamoudou Athieho, Alany Haim a Zoë Winters – hvězdného obsazení, které si diváky získává již v prvních zveřejněných scénách.
Přestože Zendaya na těchto snímcích pravděpodobně nosí make-up – jak je tomu ve filmových produkcích často – je to její decentní půvab a výrazná krása, co diváky uchvacuje. Žádný okázalý vzhled, žádný dramatický efekt: jen Zendaya, její oči jemně orámované emocemi, její tvář zářivá, její pleť přirozená. Vytříbená estetika, která kontrastuje s hollywoodskými standardy a posiluje autenticitu jejího výkonu.
Drama 📸 duben 2026 #zendaya pic.twitter.com/SOr46VQkK2
— Manažer kampaně Roberta Pattinsona na Oscarech (@candykizzes24) 20. ledna 2026
Krása podle Zendayi: elegance a jednoduchost
Není to poprvé, co je Zendaya chválena za svou „přirozenou krásu“. Od svého debutu v seriálu „Euphoria“ si herečka vypěstovala propracovaný image, v němž kombinuje eleganci na červeném koberci s dojemnou jednoduchostí na obrazovce. Její chameleoní styl, nikdy umělý, ji činí přístupnou a magnetickou zároveň. Mimo obrazovku se neváhá objevit s minimem make-upu, ať už ve svých Instagram Stories nebo na veřejných vystoupeních. To je mezi hvězdami její generace vzácný přístup, který posiluje její image „pozitivního vzoru“ pro miliony mladých žen.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Generační ozvěna
Na X (dříve Twitter) hovoří reakce samy za sebe: „Je nádherná i bez make-upu“, „Make-up tam je, ale je to její vnitřní světlo, které dělá ten rozdíl“, „Vyzařuje z ní eleganci.“ Zendaya vzbuzuje pocit benevolentního obdivu, daleký od žárlivosti nebo srovnávání. Její krása, říkají její fanoušci, nespočívá jen v jejím obličeji: spočívá v jejím charakteru, jejím klidu a její emoční inteligenci.
Během čekání na "Drama"
Zatímco film Kristoffera Borgliho slibuje příběh, který mísí intimní napětí a romantickou komedii, tyto první záblesky naznačují dojemnou a podmanivou Zendayu v roli, která by mohla znamenat novou etapu v její již tak působivé kariéře.
Ať už ztělesňuje trýzněnou hrdinku nebo romantickou postavu, Zendaya nepřestává fascinovat. A především nám připomíná, že nejvýraznější krása je často ta, která zůstává jednoduchá a upřímná.