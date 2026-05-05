Na Met Gala způsobila plus-size modelka Ashley Graham senzaci.

Každý outfit z Met Gala zanechává večer svým vlastním způsobem. Letošní outfit Ashley Graham, tedy rok 2026, je toho ukázkovým příkladem: šaty celé šité přímo na jejím těle, inspirované hadí kůží, které zahájily večer s neobvyklou uměleckou precizností.
Hosteska a první příchod na červený koberec
Ashley Graham byla jednou z prvních celebrit, které v noci ze 4. na 5. května 2026 vystoupily na schody Metropolitního muzea umění jako spolumoderátorka živého přenosu Vogue Met Gala po boku herečky, DJky a rozhlasové moderátorky La La Anthony a britské modelky a herečky Cary Delevingne. Zvládla to s nonšalantní grácií – a outfitem, který okamžitě udal tón večera.
Šaty šité přímo na kůži
Šaty, které měla na sobě Ashley Graham, byly od Dimitry Petsy, řecké zakladatelky značky Di Petsa – známé svým charakteristickým „mokrým vzhledem“ šatů. Šaty s tělovými odstíny a detaily z tkané síťoviny byly inspirovány hadími šupinami – druhou kůží v pravém slova smyslu. Tým ušil celé šaty přímo na tělo Ashley Graham, než prošla po červeném koberci.
Návrhářka pro Vogue řekla: „Vždycky jsem obdivovala Ashley pro její inteligenci a krásu a je to sen obléknout ji pro tak důležitou příležitost.“ Je to také poprvé, co byla na Met Gala nošena kreace Di Petsy.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Pocta umělcům muzea
Podle Vogue byl vzhled Ashley Graham poctou umělcům, kteří zasvětili své životy a ruce tvorbě soch vystavených v muzeu. Toto poselství bylo v souladu s letošním tématem pro rok 2026 „Kostýmní umění“ – myšlenkou, že oblečení může být stejně vzácné, propracované a smysluplné jako umělecké dílo. Šaty měly výstřih do V, detaily z tkané síťoviny a plnou vlečku, což byla téměř přesná replika outfitu představeného na přehlídce Di Petsa podzim/zima 2026.
Doplňky až po prsty
Ashley Graham měla na sobě lodičky od Gianvito Rossi a spoustu diamantových náušnic od Zales. Nejvýraznějším detailem byla chromovaná manikúra se stříbrnými odlesky, kde konečky prstů byly ponořené do stříbrného kovu – jedinečný efekt, který rozšířil vyrýsovaný vzhled i na konečky. Její líčení od Jimmyho Stama se zaměřovalo na přirozenou krásu – umělé řasy a růžová rtěnka – zatímco její hnědé vlasy byly uhlazené dozadu do mokrého looku.
Šest vystoupení na Met Gala
Ashley Graham se na Met Gala objevila již po šest. V roce 2025 měla na sobě pruhované vlněné šaty od BOSS inspirované pánskou módou z 90. let. V roce 2024 měla na sobě šaty od Ludovica de Saint Sernina, na jejichž výrobě bylo odvedeno přes 500 hodin práce. Každý rok znovu potvrzuje, že móda může a měla by být pro všechny typy postav – a že největší muzeum světa není výjimkou.
Šaty šité přímo na kůži, pochromované prsty a přítomnost v první řadě od okamžiku, kdy se otevřel červený koberec – Ashley Graham znovu dokázala, že na Met Gala není jen tak pozvána. Je její součástí.