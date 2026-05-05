Zpěvačka Victoria Monét vyvolala reakce tím, že v dekonstruovaných šatech ukázala své břišní svaly.

Naila T.
@victoriamonet / Instagram

Dva kusy, dvě barvy – a přesto byl pohled americké zpěvačky a skladatelky Victorie Monét na udílení cen Billboard Women in Music Awards 2026 vším, jen ne jednoduchý. Způsob, jakým byly oba kusy nastříhány a sestaveny, změnil všechno a vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích.

Asymetrický černý bandeau top a dekonstruovaná bílá sukně

Ceny Billboard Women in Music Awards 2026 se konaly 29. dubna v Hollywood Palladiu a spojily řadu umělkyň, včetně americké zpěvačky, skladatelky a herečky Teyany Taylor, švédské zpěvačky a skladatelky Zary Larsson, jihoafrické zpěvačky Tyly, americké herečky Keke Palmer a americké zpěvačky a skladatelky Victorie Monét - každá s výrazným vzhledem, který proměnil červený koberec ve skutečnou módní přehlídku.

Victoria Monét měla na sobě komplet od Rhea Costa: černý bandeau top s asymetrickým výstřihem, který byl doplněn splývavou bílou sukní, která byla na boku lehce splývavá. Sukně padala hluboko na boky a vytvářela diagonální linii odhalující pas a břicho – detail, který přitahoval pozornost všech. Jedna strana zahalená, druhá otevřenější; jedna strana přiléhavá, druhá splývavá – výrazný kontrast, který zanechal trvalý dojem.

Victoria Monét , vycházející hvězda, umělkyně a ikona stylu

Victoria Monét není známá jen svou hudbou – její módní prezentace se stále více stává přirozeným rozšířením její umělecké identity. Po několika výrazných vystoupeních v posledních měsících tento pohled na Billboard Women in Music potvrzuje, že si buduje ucelenou osobní estetiku: precizní a odvážnou ve svých detailech.

Stručně řečeno, americká zpěvačka a skladatelka Victoria Monét dokázala, že silný vzhled nemusí být „křiklavý“. Často je to právě konstrukce, která dělá ten největší rozdíl.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Article précédent
„Anděl“: Fotografie z dovolené Belly Hadid uchvacují uživatele internetu
Article suivant
V 61 letech herečka Lisa Rinna zaujala vzhled od hlavy až k patě, který vyvolává reakce.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V 61 letech herečka Lisa Rinna zaujala vzhled od hlavy až k patě, který vyvolává reakce.

2. května 2026 na předvečer Met Gala, který pořádali Jeff Bezos a Lauren Sanchez ve svém newyorském bytě,...

„Anděl“: Fotografie z dovolené Belly Hadid uchvacují uživatele internetu

Žádné inscenování, jen kolotoč fotek s názvem „Náhodné 🧚☀️🧡“ a série plážových looků, které si rychle získaly uživatele...

Hailey Bieber zvolila minimalistický oranžový outfit ve vintage stylu.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber má „jemný talent“ pro udávání trendů, aniž by se to zdálo. 1....

„Tohle není oblečení do zimy“: modelka na arktické expedici vyvolává debatu

Čtyři dívky z Louisiany (USA), Arktidy a expedice, která se „téměř zvrtla“ – tak shrnula své dobrodružství na...

Ana de Armas se vrací ke koženým šatům s nečekaným detailem

Kubánsko-španělská herečka Ana de Armas a jemné šperky již dříve prokázaly svůj stylistický soulad. S kampaní „Mythica“ dosahují...

Shakira proměnila pláž Copacabana v obří pódium

2. května 2026 se pláž Copacabana v Rio de Janeiru stala největším koncertním místem na světě. Kolumbijská zpěvačka...