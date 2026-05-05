Zpěvačka Victoria Monét vyvolala reakce tím, že v dekonstruovaných šatech ukázala své břišní svaly.

Dva kusy, dvě barvy – a přesto byl pohled americké zpěvačky a skladatelky Victorie Monét na udílení cen Billboard Women in Music Awards 2026 vším, jen ne jednoduchý. Způsob, jakým byly oba kusy nastříhány a sestaveny, změnil všechno a vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích.
Asymetrický černý bandeau top a dekonstruovaná bílá sukně
Ceny Billboard Women in Music Awards 2026 se konaly 29. dubna v Hollywood Palladiu a spojily řadu umělkyň, včetně americké zpěvačky, skladatelky a herečky Teyany Taylor, švédské zpěvačky a skladatelky Zary Larsson, jihoafrické zpěvačky Tyly, americké herečky Keke Palmer a americké zpěvačky a skladatelky Victorie Monét - každá s výrazným vzhledem, který proměnil červený koberec ve skutečnou módní přehlídku.
Victoria Monét měla na sobě komplet od Rhea Costa: černý bandeau top s asymetrickým výstřihem, který byl doplněn splývavou bílou sukní, která byla na boku lehce splývavá. Sukně padala hluboko na boky a vytvářela diagonální linii odhalující pas a břicho – detail, který přitahoval pozornost všech. Jedna strana zahalená, druhá otevřenější; jedna strana přiléhavá, druhá splývavá – výrazný kontrast, který zanechal trvalý dojem.
Victoria Monét se zúčastnila soutěže Billboard Women In Music 2026. pic.twitter.com/uLWTs25cBQ
— 21 (@21metgala) 30. dubna 2026
Victoria Monét , vycházející hvězda, umělkyně a ikona stylu
Victoria Monét není známá jen svou hudbou – její módní prezentace se stále více stává přirozeným rozšířením její umělecké identity. Po několika výrazných vystoupeních v posledních měsících tento pohled na Billboard Women in Music potvrzuje, že si buduje ucelenou osobní estetiku: precizní a odvážnou ve svých detailech.
Stručně řečeno, americká zpěvačka a skladatelka Victoria Monét dokázala, že silný vzhled nemusí být „křiklavý“. Často je to právě konstrukce, která dělá ten největší rozdíl.