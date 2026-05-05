Železné šaty: Módní hazard Kim Kardashian fascinuje i fascinuje.

Kim Kardashian na Met Gala nikdy nedělá věci polovičatě – a ročník 2026 nebyl výjimkou. Na schody Metropolitního muzea umění dorazila v bronzovém kovovém náprsníku, který vypadal spíše jako socha než oděv. A přesně o to šlo.
Téma „Kostýmní umění“ jako hřiště
Tématem Met Gala 2026 bylo „Kostýmní umění“ s dress codem „Móda je umění“. To byla přímá výzva k rozmazání hranic mezi oblečením a uměním. Kim Kardashian na tuto výzvu reagovala s nečekanou přesností: přijala pop art a pod kreativním vedením Nadie Lee Cohen spolupracovala s britským umělcem Allenem Jonesem a designérským duem Whitaker Malem.
Sochařsky tvarovaný bronzový kyrys: umělecké dílo před oděvem
Kim Kardashian se objevila v bronzovém náprsníku s vysokým límcem připomínajícím brnění, který spárovala s ručně malovanou koženou sukní v barevných odstínech, jež byla vpředu rozepnutá. V rozhovoru pro Vogue vysvětlila svou volbu: „Je to umělec, jeden z mých nejoblíbenějších umělců, Allen Jones.“ Tím zdůraznila, že se nejedná jen o outfit – jde o plnohodnotnou uměleckou spolupráci. Tedové lodičky a volné vlnité blond vlasy dotvářely záměrně decentní celek, kromě hlavního kousku.
Allen Jones a Whitaker Malem: Za kovem
Allen Jones je britský umělec spojený s hnutím pop art 60. let 20. století, známý svými sochami s ženskými formami, které stírají hranici mezi uměním a objektem. Whitaker Malem jsou naopak návrháři specializující se na kůži a sochařské materiály, pravidelně vyhledávaní pro filmové produkce a nejodvážnější zakázkové kreace. Společně navrhli pro Kim Kardashian dílo, které přímo spadá do linie body artu – oděvu, který proměňuje tělo v plátno.
Vzhled, který rozděluje lidi na sociálních sítích
Reakce tisku a uživatelů internetu byly okamžité a smíšené. Někteří chválili odvážnost „opravdu tematicky zaměřeného vzhledu“. Jiní byli však zmateni oranžovým náprsníkem a barevnou koženou sukní, protože hned neviděli spojitost s pop-artem. Ženské tělo ani vzhled – nebo kohokoli jiného – by nakonec neměl být předmětem debaty: pokud si Kim Kardashian vybrala tyto šaty, je to prostě proto, že se jí líbí, tečka.
Přítomnost na Met Gala, která nejeví žádné známky oslabení
Kim Kardashian se Met Gala účastní od svého debutu v roce 2013 – těhotná s North v květinových šatech od Givenchy. Od té doby každá její účast vyvolala vlastní cyklus vzrušení a kontroverzí: v roce 2021 šaty od Balenciaga, které jí zakrývaly obličej, a v roce 2022 šaty inspirované Marilyn Monroe.
Bronzový náprsník s vytesaným vzorem, malovaná kožená sukně a za tím vším popový umělec – Kim Kardashian předvedla jeden ze svých outfitů s nejvíce tematikou Met Gala v roce 2026. Což je svým způsobem stejně pozoruhodné jako samotný outfit.