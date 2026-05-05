Železné šaty: Módní hazard Kim Kardashian fascinuje i fascinuje.

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian na Met Gala nikdy nedělá věci polovičatě – a ročník 2026 nebyl výjimkou. Na schody Metropolitního muzea umění dorazila v bronzovém kovovém náprsníku, který vypadal spíše jako socha než oděv. A přesně o to šlo.

Téma „Kostýmní umění“ jako hřiště

Tématem Met Gala 2026 bylo „Kostýmní umění“ s dress codem „Móda je umění“. To byla přímá výzva k rozmazání hranic mezi oblečením a uměním. Kim Kardashian na tuto výzvu reagovala s nečekanou přesností: přijala pop art a pod kreativním vedením Nadie Lee Cohen spolupracovala s britským umělcem Allenem Jonesem a designérským duem Whitaker Malem.

Sochařsky tvarovaný bronzový kyrys: umělecké dílo před oděvem

Kim Kardashian se objevila v bronzovém náprsníku s vysokým límcem připomínajícím brnění, který spárovala s ručně malovanou koženou sukní v barevných odstínech, jež byla vpředu rozepnutá. V rozhovoru pro Vogue vysvětlila svou volbu: „Je to umělec, jeden z mých nejoblíbenějších umělců, Allen Jones.“ Tím zdůraznila, že se nejedná jen o outfit – jde o plnohodnotnou uměleckou spolupráci. Tedové lodičky a volné vlnité blond vlasy dotvářely záměrně decentní celek, kromě hlavního kousku.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kim Kardashian (@kimkardashian)

Allen Jones a Whitaker Malem: Za kovem

Allen Jones je britský umělec spojený s hnutím pop art 60. let 20. století, známý svými sochami s ženskými formami, které stírají hranici mezi uměním a objektem. Whitaker Malem jsou naopak návrháři specializující se na kůži a sochařské materiály, pravidelně vyhledávaní pro filmové produkce a nejodvážnější zakázkové kreace. Společně navrhli pro Kim Kardashian dílo, které přímo spadá do linie body artu – oděvu, který proměňuje tělo v plátno.

Vzhled, který rozděluje lidi na sociálních sítích

Reakce tisku a uživatelů internetu byly okamžité a smíšené. Někteří chválili odvážnost „opravdu tematicky zaměřeného vzhledu“. Jiní byli však zmateni oranžovým náprsníkem a barevnou koženou sukní, protože hned neviděli spojitost s pop-artem. Ženské tělo ani vzhled – nebo kohokoli jiného – by nakonec neměl být předmětem debaty: pokud si Kim Kardashian vybrala tyto šaty, je to prostě proto, že se jí líbí, tečka.

Přítomnost na Met Gala, která nejeví žádné známky oslabení

Kim Kardashian se Met Gala účastní od svého debutu v roce 2013 – těhotná s North v květinových šatech od Givenchy. Od té doby každá její účast vyvolala vlastní cyklus vzrušení a kontroverzí: v roce 2021 šaty od Balenciaga, které jí zakrývaly obličej, a v roce 2022 šaty inspirované Marilyn Monroe.

Bronzový náprsník s vytesaným vzorem, malovaná kožená sukně a za tím vším popový umělec – Kim Kardashian předvedla jeden ze svých outfitů s nejvíce tematikou Met Gala v roce 2026. Což je svým způsobem stejně pozoruhodné jako samotný outfit.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Blake Lively oslnila na Met Gala ve velkolepých čtyřmetrových šatech.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Blake Lively oslnila na Met Gala ve velkolepých čtyřmetrových šatech.

Americká herečka a modelka Blake Lively se na Met Gala nevrátila od roku 2022. Když se v noci...

Beyoncé se velkolepě vrací s diamantovými „šaty ve tvaru kostry“.

Deset let absence na Met Gala a návrat, na který se vyplatilo čekání. V noci ze 4. na...

Na Met Gala způsobila plus-size modelka Ashley Graham senzaci.

Každý outfit z Met Gala zanechává večer svým vlastním způsobem. Letošní outfit Ashley Graham, tedy rok 2026, je...

Tenistka Serena Williamsová dává leopardímu vzoru překvapivý nádech.

Americká tenistka Serena Williamsová se nedávno vrátila k leopardímu vzoru s nečekaným zvratem v kráse, který otočil hlavy...

V 61 letech herečka Lisa Rinna zaujala vzhled od hlavy až k patě, který vyvolává reakce.

2. května 2026 na předvečer Met Gala, který pořádali Jeff Bezos a Lauren Sanchez ve svém newyorském bytě,...

Zpěvačka Victoria Monét vyvolala reakce tím, že v dekonstruovaných šatech ukázala své břišní svaly.

Dva kusy, dvě barvy – a přesto byl pohled americké zpěvačky a skladatelky Victorie Monét na udílení cen...