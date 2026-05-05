Blake Lively oslnila na Met Gala ve velkolepých čtyřmetrových šatech.

Americká herečka a modelka Blake Lively se na Met Gala nevrátila od roku 2022. Když se v noci ze 4. na 5. května 2026 znovu objevila na schodech Metropolitního muzea umění, měla na sobě šaty, které stály za to čtyřleté čekání – a 4 metry vlečky.
Archivované šaty Versace z roku 2006
Blake Lively spolupředsedala Met Gala v roce 2022, kde měla na sobě šaty od Versace, které proměnily život na červeném koberci – a staly se jedním z nejpamátnějších momentů v nedávné historii této akce. Letos se po čtyřleté pauze velkolepě vrátila v šatech od Atelier Versace z jara 2006, archivním kousku, který osobně vybrala a schválila Donatella Versace.
Blake řekla Vogue: „Blake zažila s Versacem v Met tolik ikonických okamžiků a dnešní den není výjimkou.“ Pastelové šaty, inspirované benátskými rokokovými malbami z 18. století, se vyznačovaly splývavým živůtkem vyšívaným drahokamy v jemných tónech, několika sochařskými výstupky v bocích evokujícími tvary barokních interiérů kostelů a čtyřmetrovou vlečkou.
„Oblečení je plátno“
V rozhovoru pro Vogue na červeném koberci Blake Lively vysvětlila svou volbu: „Protože téma je založeno na umění, chtěla jsem si obléknout archivní kousek. Oděv je skutečně plátno a vypráví příběh. Možnost vybrat si kousek, který má svou vlastní historii a obstál ve zkoušce času, byla zvláštní.“ Šaty také popsala jako zároveň „východ a západ slunce“.
„Nejosobnější“ kabelka večera
Kromě šatů to byl decentní doplněk, který nejvíce zapůsobil: personalizovaná minaudière od Judith Leiber Couture, jejíž čtyři strany zdobily kresby každého z jejích čtyř dětí. Intimní a dojemný kontrapunkt k vznešenosti zbytku šatů – připomínka toho, že i na nejvelkolepějším červeném koberci světa je nejdůležitější rodina.
Doplňky, které odpovídají kvalitě místnosti
Blake Lively doplnila svůj vzhled lodičkami od Christiana Louboutina, šperky od Lorraine Schwartz a vlasy ve vlnách starého Hollywoodu splývajícími přes ramena. Její make-up s kalifornskými bronzovými melíry a decentní oční linkou vyvažoval barokní vznešenost šatů, aniž by se s ní snažil konkurovat.
Pokračující příběh s Versace v Met
Tyto šaty z roku 2026 jsou konečně součástí ságy Versace a Lively, která zahrnuje více než desetiletí Met Gala: zlaté šaty ve stylu mořské panny s modrým peřím v roce 2017, vyšívané vínové šaty s nápisem „Heavenly Bodies“ v roce 2018, šaty se Sochou Svobody v roce 2022 – a nyní tyto pastelové rokokové šaty se čtyřmetrovou vlečkou. Každý rok nová kapitola ve stejném příběhu.
Čtyři roky absence, čtyřmetrový vlak, čtyři dětské kresby na minaudière – Blake Lively se tak vrátila, v němž s neobvyklou precizností spojila podívanou a intimitu. Přesně tak, jak jsme od ní očekávali.