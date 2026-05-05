Tenistka Serena Williamsová dává leopardímu vzoru překvapivý nádech.

Naila T.
@serenawilliams / Instagram

Americká tenistka Serena Williamsová se nedávno vrátila k leopardímu vzoru s nečekaným zvratem v kráse, který otočil hlavy – a znovu nastartoval trend.

Večer Sports Illustrated na Floridě

30. dubna 2026 se Serena Williamsová zúčastnila zahajovací akce Sports Illustrated Race Weekend v restauraci The Surf Club v Surfside na Floridě. Tato soukromá akce spojila celebrity a sportovní osobnosti jen několik dní před Velkou cenou Formule 1 v Miami – na které byla Serena Williamsová přítomna na tribuně i následující den při testovací jízdě Ferrari.

Šaty s leopardím vzorem a gradientem

Hlavním prvkem vzhledu byly přiléhavé maxi šaty s vysokým výstřihem, jejichž hnědo-zlatý leopardí vzor postupně přecházel dolů k tmavě černému lemu u nohou. Tento gradientní efekt – od zvířecího vzoru k monochromatickému – dodal šatům nečekanou sofistikovanost.

Překvapivý detail: odbarvené obočí

Právě tento detail krásy vyvolal všechny reakce na sociálních sítích. Serena Williamsová se chlubila něčím, co vypadalo jako odbarvené obočí, v kombinaci s jemnými blond vlnami. Tato volba, která řadí šampionku mezi stoupenkyně trendu „odbarveného obočí“ – který se zpopularizoval na přehlídkových molech, než ovládl sociální média – zcela změnila vyváženost jejího vzhledu: učinila ho avantgardním.

Druhý den: od hlavy až k patě look z bílého lněného oblečení, pravý opak toho, co by člověk očekával.

Den po závodě Serena Williamsová kompletně změnila svůj vzhled a na Velké ceně Formule 1 v Miami se objevila v celobílém lněném outfitu: vesta s velkými kapsami a surovým lemem, kterou si oblékla přes bílou košili a lněné kalhoty se stahovací šňůrkou. Zachovala si stejné vrstvené náhrdelníky, ale zvolila tmavší rtěnku a sluncem opálenou tvářenku. Dva kontrastní styly za 24 hodin – a oba vynikaly se stejnou lehkostí.

Šaty s leopardím vzorem s gradientním vzorem, odbarvené obočí a černé sako - Serena Williamsová tak opět dokázala, že přesně ví, jak udělat outfit nepředvídatelným.

Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
V 61 letech herečka Lisa Rinna zaujala vzhled od hlavy až k patě, který vyvolává reakce.
Na Met Gala způsobila plus-size modelka Ashley Graham senzaci.

