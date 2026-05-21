V Miami tato bývalá tenistka způsobuje senzaci svými letními fotografiemi.

Bývalá kanadská tenistka Eugenie Bouchardová z Miami sdílela na svém instagramovém účtu sérii sluncem zalitých fotografií, které mezi jejími sledujícími okamžitě vyvolaly velké nadšení. Bouchardová, která v červenci 2025 ukončila profesionální tenisovou kariéru, si užívá floridské město v rozhodně letní a klidné atmosféře, daleko od reflektorů mezinárodních turnajů.
Slunečná a uvolněná atmosféra
V karuselu sedmi fotografií zveřejněných na sociálních sítích nabízí bývalá šampionka skutečnou pohlednici Miami. S koktejlem v ruce, zalitá teplým, zlatavým světlem typickým pro Floridu, se objevuje v jemných, zářivých tónech, v pozadí charakteristická atmosféra amerického pobřeží. „Je to to roční období! 🍹,“ vtipně popisovala příspěvek a několika slovy vystihla uvolněnou atmosféru okamžiku a příchod teplejšího počasí.
Nový, aktivní život na sociálních sítích
Od svého odchodu z elitních soutěží v červenci 2025 se Eugenie Bouchardová postupně mění na sociálních sítích. Nyní, osvobozena od náročného turnajového programu, pravidelně sdílí se svými fanoušky momenty ze svého každodenního života: cesty, tréninky, čas s přáteli a slunečné pobyty. Tento nový, osobnější a méně omezený rozměr její veřejné přítomnosti si získal věrnou komunitu, která s nadšením sleduje každý její příspěvek.
Ohlédnutí za pozoruhodnou kariérou
Kromě letního nádechu fotografie stojí za to připomenout i působivou sportovní kariéru Kanaďanky. Eugenie Bouchardová se v roce 2014, klíčovém roce, dostala na páté místo světového žebříčku, kdy se ve věku pouhých 20 let dostala do semifinále Australian Open a poté se stala finalistkou Wimbledonu. Stala se tak první Kanaďankou, která se pro svou zemi dostala do finále grandslamového dvouhry. Předtím, než v roce 2012 z Wimbledonu získala juniorskou šampionku, v roce 2013 získala také ocenění WTA New Player of the Year.
Touto sérií sluncem zalitých fotografií zveřejněných z Miami nám Eugenie Bouchard připomíná, že její sportovní odchod do důchodu v žádném případě neznamená konec její veřejné přítomnosti. Je to nová kapitola, lehčí a svobodnější, kterou nyní píše svým vlastním tempem a s přirozenou lehkostí.