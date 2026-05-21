„Nejkrásnější na festivalu“: tento model zaujme Cannes minimalistickým vzhledem

Léa Michel
Francouzská modelka a herečka Thylane Blondeau se na 79. ročníku filmového festivalu v Cannes objevila na červeném koberci. Dcera televizní moderátorky Véroniky Loubryové sama vyšla po schodech na promítání filmu „Amarga Navidad“ a svou decentní elegancí rozzářila Croisette. Volbou odvážného minimalistického stylu způsobila senzaci a na internetu sklidila řadu komplimentů.

Minimalistické černé šaty

Pro svůj výstup na červeném koberci si Thylane Blondeau zvolila dlouhé, splývavé černé žerzejové šaty od renomovaného francouzského módního domu. Tento minimalistický kousek se vyznačuje několika pečlivě zpracovanými detaily: dlouhými rukávy, lodičkovým výstřihem, jemně splývavými zády a asymetrickou, nařasenou sukní. Tato kombinace povrchových úprav dodává siluetě Thylane Blondeau eleganci, která je zároveň plynulá a strukturovaná a spoléhá se výhradně na preciznost střihu spíše než na zdobení. Ukázka toho, že jednoduchost může být hluboce velkolepá.

Šperky jako ústřední dekorace

Thylane Blondeau volbou jednoduchého outfitu nechala své šperky do centra pozornosti, které byly skutečným vrcholem jejího vzhledu. Na levém prsteníčku upoutal pozornost minimalistický prsten – tenký zlatý kroužek zdobený třpytivým centrálním diamantem – který kontrastoval s decentní elegancí šatů. Svůj vzhled doplnila výraznou náušnicí, která se připevňuje na chrupavku bez nutnosti piercingu, a zlatým náramkem. Celý outfit decentně doplnily elegantní lodičky.

Čistý, jednoduchý vzhled a výrazný drdol

Co se týče krásy, Thylane Blondeau pokračovala ve stejném minimalistickém duchu. Její přirozený a zářivý make-up zdůraznil její oči jemnými růžovými detaily. Obzvláště pozornost upoutal její účes: dokonale upravený drdol jako baletka, který jí rámoval obličej a zdůrazňoval její držení těla. V komentářích uživatelé internetu tento přístup chválili: „Miluji minimalismus“, „Nejkrásnější na festivalu,“ to byly jen některé z komentářů.

Tímto decentním vzhledem Thylane Blondeau potvrzuje své postavení nepostradatelné módní osobnosti na červeném koberci. Je to nápadná ukázka toho, že minimalistická elegance, nošená s precizností, zůstává jednou z nejjistějších cest k odlišení.

