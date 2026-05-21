Ester Expósito rozzářila filmový festival v Cannes ve zlatých šatech

Ester Expósito, španělská herečka a modelka známá pro roli Carly Rosón Caleruega v seriálu „Elite“ na Netflixu, se na červeném koberci filmového festivalu v Cannes 2026 objevila obzvláště oslnivě při promítání filmu „Bitva o de Gaulla: Věk železný“. Vynikla jako opravdová „zlatá dívka“ večera, zahalená do zlatých šatů, které měly zachytávat světlo s každým krokem.

Zlaté šaty s dvojí osobností

Ústředním prvkem této přehlídky jsou zlaté šaty Ester Expósito, které se vyznačují dvoudílnou konstrukcí, jež hraje na výrazný kontrast materiálů a objemů. Jsou navrženy tak, aby zachytávaly světlo reflektorů, a odrážejí oslnivou zlatou paletu, která proměňuje každý pohyb herečky ve hru odrazů. Tato dualita mezi strukturou horní části a lehkostí spodní části dodává celku architektonický a éterický rozměr, dokonale hodící se k vážnosti chůze po červeném koberci v Cannes.

Mezi kontrolovanou strukturou a sluneční zářivostí

Horní část šatů zdůrazňuje strukturu a preciznost. Živůtek, vyrobený v pásech, je zvýrazněn grafickými výřezy, které ostře definují siluetu. Tato konstrukce dodává celkovému designu téměř sochařský rozměr a zároveň hraje na kontrasty mezi plnými plochami a strategickými otvory.

Ve spodní části šaty lehce posouvají tempo díky jemné síťovině, pokryté třpytivými aplikacemi. Tyto třpytivé ozdoby, rozmístěné po celé látce, prodlužují zlatavý efekt horní části a zároveň dodávají šatům extra lehkost a pohyb. Pro dotvoření této „diva“ siluety nechala Ester Expósito vlasy volné a splývavé, čímž přirozeně rámovala její obličej a umocňovala celkovou zářivou estetiku.

V těchto zlatých šatech se Ester Expósito objevila na 79. filmovém festivalu v Cannes jako jedna z nejzářivějších. Ukázka stylu, která kombinuje architektonickou důslednost s jiskřivou brilancí, a potvrdila tak své místo mezi novými módními ikonami červeného koberce.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
