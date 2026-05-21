V dlouhých červených šatech Adriana Karembeu přitahuje všechny pohledy na červeném koberci

79. ročník filmového festivalu v Cannes (12.–23. května 2026) byl obzvláště živý díky mimosoutěžnímu promítání filmu „Bitva o de Gaulla: Doba železná“. Mezi mnoha celebritami na červeném koberci upoutala pozornost zejména slovenská modelka, herečka a televizní moderátorka Adriana Karembeu. Známá tvář ve francouzské mediální scéně zvolila výrazný vzhled a zkombinovala dlouhé červené šaty s výrazným platinovým účesem.
Dlouhé, zářivě červené šaty
Ústředním bodem večera byly dlouhé červené šaty Adriany Karembeu, které se staly jednou z nejvýraznějších barevných volb večera. Tento zářivý, nadčasový a dramatický odstín je klasikou na červeném koberci v Cannes, kde vyjadřuje sebevědomí i eleganci. Jeho splývavý, až na zem dlouhý lem harmonicky prodloužil její siluetu a dodal celému outfitu slavnostní nádech, který dokonale odpovídal prestižní povaze akce. Červená, zachycená blesky fotografů, zaručila okamžitě znatelnou přítomnost.
Platinový účes
Dalším výrazným prvkem tohoto vzhledu byl její účes. Adriana Karembeu zvolila krátký platinovo blond bob, který ostře kontrastoval s teplem jejích červených šatů. Tento krátký, zářivý účes zdaleka nebyl pouhým detailem, ale zdůrazňoval asertivní charakter vzhledu Adriany Karembeu v rozhodně moderním stylu.
Vystoupení v prestižním prostředí
Tato účast se shodovala s mimosoutěžním promítáním filmu „Bitva u de Gaulla: Doba železná“, jednoho z vrcholů 79. ročníku filmového festivalu v Cannes. Jako každý rok tato událost přitahuje velké množství celebrit ze světa filmu, módy a zábavy, které soupeří o eleganci na schodech Palais des Festivals. V tomto prostředí Adriana Karembeu vynikla svým decentním a zároveň velkolepým vzhledem.
V dlouhých červených šatech a platinovo blond vlasy předvedla Adriana Karembeu jeden z nejpamátnějších výstupů večera. Byla to demonstrace decentní elegance, založené na síle barvy a odvážnosti kontrastu.