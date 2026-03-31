Tato australská modelka oslavuje ve svých 62 letech narozeniny na písku.

Australská modelka, herečka a podnikatelka Elle Macpherson oslavila 29. března 2026 své 62. narozeniny sdílením série snímků pořízených v sluncem zalitém prostředí. Ikonická postava 90. let ztělesňuje nadčasovou eleganci a vzbuzuje obdiv mezi svými sledujícími prostřednictvím příspěvků na Instagramu, které prezentují životní styl zaměřený na pohodu a jednoduchost.

Výročí ve znamení klidu

Elle Macphersonová na svých sociálních sítích sdílela několik fotografií pořízených u moře, které ukazují uklidňující a přirozenou atmosféru. Modelka, věrná svému charakteristickému stylu, se objevuje v minimalistických oblecích, které odrážejí její oddanost čisté estetice. Tyto snímky si získaly velkou pochvalu od uživatelů internetu, z nichž mnozí vyzdvihli její konzistenci a trvalý vliv ve světě módy.

Vlivná ikona 90. let

Kromě těchto nedávných snímků se Elle Macpherson podělila také o retrospektivní video , které zdůrazňuje klíčové momenty její kariéry. Tato montáž kombinuje archivní záběry, obálky časopisů a osobní vzpomínky a připomíná dopad, který měla na módní průmysl v průběhu desetiletí. Elle Macpherson , které na vrcholu své kariéry přezdívali „Tělo“, postupně přesunula své zaměření k podnikání a wellness.

Životní styl inspirovaný přírodou

Elle Macphersonová, která žije na Floridě, vysvětluje, že si cení každodenního života, který je protkaný blízkostí moře a slunečným podnebím, jež jí připomíná její australské kořeny. Preferuje jednoduchý životní styl, složený z nadčasových a pohodlných kousků, které odpovídají jejímu přirozenému image. Její narozeniny tak byly příležitostí podělit se o pozitivní pohled na plynutí času a ocenit zkušenosti a sebevědomí získané v průběhu let.

Prostřednictvím těchto publikací Elle Macpherson potvrzuje své místo mezi ikonickými osobnostmi mezinárodní módy. Její narozeniny, oslavované v přírodním prostředí, ilustrují klidný přístup k dospělosti a zdůrazňují důležitost pohody a autenticity.

Julia P.
Julia P.
Modelka Naomi Campbell v 55 letech v Paříži vypadala v džínovém outfitu.

Modelka Naomi Campbell v 55 letech v Paříži vypadala v džínovém outfitu.

Britsko-jamajská supermodelka Naomi Campbell na nedávné akci v Disneylandu v Paříži strhla pozornost. Módní ikona způsobila senzaci svým...

V 56 letech herečka Heather Graham poutá pozornost „odvážným“ vzhledem.

Americká herečka a producentka Heather Graham nedávno upoutala pozornost sérií ležérně-elegantních outfitů, které představila během propagace svého nového...

Během soutěže „Miss Grand Thailand“ vynikly zubní fazety této soutěžící.

Nečekaný incident poznamenal předkola soutěže krásy „Miss Grand Thailand“, která se konala 25. března v Bangkoku. Osmnáctileté soutěžící...

Mladá matka, tato herečka, oslavuje své 26. narozeniny během výletu lodí

Americká herečka, zpěvačka a skladatelka Halle Bailey oslavila své 26. narozeniny výletem lodí obklopená svými blízkými a fanouškům...

Modelka Heidi Klum, která byla kritizována za svou postavu, reaguje výrazným aktem osvobození.

Komentáře o vzhledu veřejně známých osobností bohužel nadále přiživují online diskuse. Heidi Klum nedávno reagovala na kritiku své...

Sbohem blondýnská pixie: herečka Brie Larson mění svůj vzhled novým účesem

Americká herečka, režisérka a zpěvačka Brie Larson nedávno představila nový vzhled, který nezůstal bez povšimnutí. Poté, co více...