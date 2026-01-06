Tato herečka, která je považována za „příliš starou“ na to, aby byla atraktivní, reaguje na kritiku

Americká komička, herečka, scenáristka a producentka Kathy Griffin odmítá reduktivní nálepkování a soudy související s věkem. V 65 letech plně přijímá označení „puma“, které se na ni vztahuje, a dokonce ho proměňuje v silnou stránku, zatímco odsuzuje sexistické poznámky o vzhledu takzvaných zralých žen.
"Nemůžu nechat tak nádherné tělo přijít nazmar."
V nedávném rozhovoru pro The Cut, dceřinou společnost New York Magazine, reagovala na kritiky sžíravě a jásavě. S charakteristickým humorem Kathy Griffin pronesla nyní virální větu: „Pořád mi říkají puma, no a co? Co s tím chcete, abych dělala? Nemůžu nechat takhle dobré tělo přijít nazmar!“ Kathy Griffin zdaleka nehrála roli oběti, ale proměnila výsměch v prohlášení o sebelásce. Oslavovala svou ženskost a své tělo a odmítla se přizpůsobit očekáváním, že ženy nad 50 let by se měly stát neviditelnými nebo se schovávat.
Paradox mužského pohledu na zralé ženy
Kathy Griffinová poukazuje na do očí bijící rozpor: muži neustále komentují vzhled žen, jejich věk, jejich údajné „datum spotřeby“ a posuzují, zda „stárnou dobře, nebo špatně“. Přesto tytéž hlasy popisují ženy ve věku 40 let a více závistivými výrazy. Tento ambivalentní diskurz odráží formu generačního sexismu, kdy jsou takzvané zralé ženy zároveň znehodnocovány a nadhodnocovány, nikdy nejsou jednoduše akceptovány takové, jaké jsou.
Proti „sexismu starých holek“ a ageismu
Americká komička, herečka, scenáristka a producentka poukazuje na to, co se běžně nazývá „sexismem starších žen“: od čtyřicátých let čelí ženy rostoucí diskriminaci a stigmatizaci. Ve Francii tento systém, který ženy, jakmile zestárnou, odsuzuje na okraj, odsoudila také novinářka Laure Adler a ve Spojených státech herečka Jamie Lee Curtis. Kathy Griffin tuto logiku odmítá a nárokuje si legitimní místo ve veřejné sféře, aniž by se musela ospravedlňovat.
Reakce na zostuzování vlastního těla na sociálních sítích
Její intervence je součástí širšího boje proti hanobení svého těla. Na internetu anonymní uživatelé i influenceři neúnavně komentují vzhled žen na veřejnosti, ať už jde o jejich váhu, věk nebo styl. Kathy Griffin obrací toto násilí proti nim: tím, že plně akceptuje svou postavu a věk, nám připomíná, že nikdo nemá právo soudit tělo jiného člověka.
Sebeláska jako akt odporu
V 65 letech Kathy Griffinová proměnila sebelásku v politickou zbraň. Nárok na právo být „krásná“ se stává prosazením suverenity: její tělo patří jí, ona rozhoduje, co s ním udělá a jak se prezentuje. Tento postoj rezonuje obzvláště silně v době, kdy se standardy krásy pomalu vyvíjejí a kdy takzvané zralé ženy začínají prosazovat svou legitimitu tváří v tvář často blahosklonným postojům.
Kathy Griffin svým jízlivým humorem maskuje hlubokou reflexi o ženské situaci. Tím, že se směje nálepkám, které se jí dávají do šuplíků, je zbavuje a vnucuje svou vizi: svobodnou a sebevědomou ženu, která se odmítá nechat zaškatulkovat. Její bojové heslo by se dalo shrnout takto: buďte sama sebou, v jakémkoli věku, navzdory všem překážkám sexismu.