Cindy Crawford se velkolepě vrací na přehlídkové molo v šatech s peřím

@cindycrawford / Instagram

Na velkolepé módní přehlídce na Times Square v New Yorku 17. května 2026 se Cindy Crawford vrátila na molo v siluetě stejně sošné jako nezapomenutelné. Pro prezentaci kolekce Cruise 2027 významného italského luxusního módního domu zdobila americká supermodelka přehlídkové molo v černých šatech vyrobených výhradně z peří.

Šaty vyřezané z peří

Ústředním bodem tohoto vzhledu je pozoruhodné řemeslné zpracování peří, které tvoří celé šaty. Peří zdaleka není pouhým dekorativním prvkem, ale pokrývá siluetu od jednoho konce ke druhému a dodává látce živý a organický vzhled. S každým krokem Cindy Crawford se peří jemně vlní a vytváří vizuální vibraci, která oživuje siluetu zevnitř.

Volba celé černé je další silnou stránkou tohoto outfitu. Volbou zcela monochromatické palety se návrhář zaměřuje na samotný materiál: peří se již nerozlišuje podle barvy, ale podle textury, odrazů a způsobu, jakým si hraje se světlem. Tato minimalistická paleta dává šatům téměř grafický rozměr, něco mezi módním dílem a uměleckou instalací.

Návrat ikony

Kromě samotných šatů je to právě přítomnost Cindy Crawford, která dává tomuto okamžiku zvláštní rozměr. Ikonická postava ve světě topmodelingu od 80. a 90. let 20. století zanechala v historii módy stopu jako jen málokterá modelka před ní. Nyní, v šedesáti letech, i nadále upoutá pozornost svou postavou a charismatem na mole a dokazuje, že modelingová kariéra není otázkou věku.

Spousta ikonických postav

Cindy Crawford nebyla jediná, kdo ukradl pozornost. Na mole se objevila i Paris Hilton, která se výrazně objevila v novém odstínu hnědé pleti a dramatických, splývavých žlutých šatech. V první řadě sedělo několik celebrit ze světa zábavy a sportu, což zdůraznilo důležitost, kterou módní dům této události přikládal.

Cindy Crawford nám tímto vystoupením připomíná, co dělá velkou módní přehlídku tak magickou. Její černé péřové šaty, architektonické i organické zároveň, decentní i teatrální, zůstanou jedním z nejvýraznějších outfitů této newyorské prezentace.

