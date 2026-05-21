Cindy Crawford se velkolepě vrací na přehlídkové molo v šatech s peřím

Na velkolepé módní přehlídce na Times Square v New Yorku 17. května 2026 se Cindy Crawford vrátila na molo v siluetě stejně sošné jako nezapomenutelné. Pro prezentaci kolekce Cruise 2027 významného italského luxusního módního domu zdobila americká supermodelka přehlídkové molo v černých šatech vyrobených výhradně z peří.
Šaty vyřezané z peří
Ústředním bodem tohoto vzhledu je pozoruhodné řemeslné zpracování peří, které tvoří celé šaty. Peří zdaleka není pouhým dekorativním prvkem, ale pokrývá siluetu od jednoho konce ke druhému a dodává látce živý a organický vzhled. S každým krokem Cindy Crawford se peří jemně vlní a vytváří vizuální vibraci, která oživuje siluetu zevnitř.
Volba celé černé je další silnou stránkou tohoto outfitu. Volbou zcela monochromatické palety se návrhář zaměřuje na samotný materiál: peří se již nerozlišuje podle barvy, ale podle textury, odrazů a způsobu, jakým si hraje se světlem. Tato minimalistická paleta dává šatům téměř grafický rozměr, něco mezi módním dílem a uměleckou instalací.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Návrat ikony
Kromě samotných šatů je to právě přítomnost Cindy Crawford, která dává tomuto okamžiku zvláštní rozměr. Ikonická postava ve světě topmodelingu od 80. a 90. let 20. století zanechala v historii módy stopu jako jen málokterá modelka před ní. Nyní, v šedesáti letech, i nadále upoutá pozornost svou postavou a charismatem na mole a dokazuje, že modelingová kariéra není otázkou věku.
Spousta ikonických postav
Cindy Crawford nebyla jediná, kdo ukradl pozornost. Na mole se objevila i Paris Hilton, která se výrazně objevila v novém odstínu hnědé pleti a dramatických, splývavých žlutých šatech. V první řadě sedělo několik celebrit ze světa zábavy a sportu, což zdůraznilo důležitost, kterou módní dům této události přikládal.
Cindy Crawford nám tímto vystoupením připomíná, co dělá velkou módní přehlídku tak magickou. Její černé péřové šaty, architektonické i organické zároveň, decentní i teatrální, zůstanou jedním z nejvýraznějších outfitů této newyorské prezentace.