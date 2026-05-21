Po narození své dcery se Hailee Steinfeld podělila o své zamyšlení nad obdobím po porodu.

Několik týdnů po narození své první dcery se americká herečka Hailee Steinfeldová rozhodla otevřeně hovořit o svém novém životě novopečené matky. V příspěvku sdíleném ve svém osobním newsletteru „Beau Society“ hovoří s neobvyklou upřímností o prvních týdnech po porodu. Jádrem jejího poselství je důležitost soucitu se sebou samými a potřeba uznat zranitelnost, kterou ženy zažívají po porodu, což je období, které je příliš často přehlíženo.
Doporučení sdílené v jeho newsletteru
Její newsletter „Beau Society“, který byl spuštěn během stávky herců SAG v roce 2023, se v průběhu měsíců stal osobním a vřelým prostorem, kde se Hailee Steinfeld může vyjádřit. Pravidelně sdílí recepty, úvahy o každodenním životě, kulturní oblíbené události a nyní i své zkušenosti jako čerstvé matky. Tento nejnovější příspěvek, napsaný jen několik týdnů po narození dítěte, má podobu dopisu svým odběratelům, v němž nabízí klidný a upřímný pohled na věc.
Jemnost, heslo prvních pár týdnů
Hailee Steinfeldová ve svém poselství zdůrazňuje, že je třeba, aby si novopečené matky osvojily postoj „extrémní péče o sebe“. „Jsem stále v této rané fázi a musím si připomínat, abych k sobě byla ve všech ohledech velmi šetrná: fyzicky, psychicky, nutričně, duchovně,“ svěřuje se. Tato jednoduchá a univerzální prosba o šetrnost rezonuje obzvláště silně v době, kdy na sebe mnoho novopečených matek vyvíjí značný tlak, aby se po těhotenství rychle „vzpamatovaly“ a obnovily takzvaný normální život.
Přínos ájurvédy a mateřské kuchyně
Hailee Steinfeld se také podělila o rady, které dostala od své duly, která s ní porodila. Inspirována ajurvédou, tradiční indickou medicínou, jí dula doporučila, aby během rekonvalescence upřednostňovala teplá jídla, která podpoří trávení a vstřebávání živin. Hailee Steinfeld s láskou vzpomíná na polévku albondigas, kterou připravila její vlastní matka. Popisuje ji jako „stejně krásnou na pohled, jakou lahodnou na jídlo“. Tento dojemný rodinný okamžik jí připomíná, jak důležití jsou rodina a přátelé během tohoto přechodu k mateřství.
Referenční kniha
Herečka se také podělila o svou aktuální četbu: „Prvních 40 dní“, knihu od Heng Ou, která je věnována péči, kterou ženy potřebují během prvních 40 dnů po porodu. Hailee Steinfeld se svěřila, že každé slovo knihy v ní hluboce rezonovalo. Citovala jednu pasáž, která ji obzvlášť zasáhla: „I 40 dní po porodu zůstává matka ve stavu velké zranitelnosti. Lidé to chápou u dítěte, ale nechápou to u samotné matky.“ Tato věta, o kterou se chtěla veřejně podělit, slouží jako zásadní připomínka reality, která je stále příliš často přehlížena.
Uznání zranitelnosti mladé matky
Kromě rad ohledně stravování je poselství Hailee Steinfeld silnou výzvou k uznání specifických potřeb novopečených matek. Její rozvážná a vřelá slova pomáhají prolomit někdy tísnivé ticho obklopující poporodní období a připomínají nám, že přechod k mateřství se neomezuje pouze na narození dítěte. Zahrnuje také hlubokou transformaci, fyzickou i emocionální, která si zaslouží být přijata s trpělivostí, laskavostí a podporou.
Životní etapa, která hluboce rezonuje s novou kapitolou
Toto osobní seznámení přichází v klíčovém okamžiku herečkiny kariéry. Po svém prvním těhotenství se Hailee Steinfeld nedávno v rozhovoru pro časopis Bustle podělila o pocit „plného přijetí ženství“. Její nejnovější role ve filmu „Hříšníci“ v režii Ryana Cooglera s Michaelem B. Jordanem v hlavní roli přišla v době, kterou sama popisuje jako ideální. „Všechno se děje z nějakého důvodu. Načasování je všechno,“ uvedla a zdůraznila, že toto plodné profesní období se shoduje s významným osobním milníkem.
Hailee Steinfeldová se otevřeně dělí o první týdny svého mateřství a nabízí svým čtenářům vzácný a upřímný příběh. Její slova, informovaná i něžná, pomáhají zdůraznit často opomíjené období mateřské cesty: dobu, kdy si novopečená matka po vzrušení z příchodu dítěte musí také udělat čas na to, aby se znovu sblížila sama se sebou, znovu vybudovala svůj život a dovolila si zpomalit.