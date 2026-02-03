Search here...

„Vypadá jako mimozemšťanka“: Poetický vzhled FKA Twigs rozděluje sociální média

@fkatwigs/Instagram

Britská zpěvačka a skladatelka Tahliah Debrett Barnett, známá také jako FKA Twigs, známá pro své poetické módní volby, opět vyvolala kontroverzi svým outfitem a vyvolala vášnivé reakce na internetu. Někteří chválili její „vizionářskou odvahu“, zatímco jiní ji považovali za naprosto „cizí“.

Silueta hodná fantasy příběhu

Na udílení cen Grammy v roce 2026 měla FKA Twigs na sobě šaty od Paola Carzany v béžových a hnědých tónech, které byly vyrobeny na míru a splývaly s vroubkovanými okraji a evokovaly nezkrotnou přírodu. Výstřih ve tvaru srdce a odhalené rukávy byly zdobeny kovovými motivy vinné révy, což vytvářelo lesní a romantický efekt, který jako by vystoupil z fantasy pohádky.

XXL jehlové podpatky zabalené v punčocháčích

Vrcholem přehlídky byly její boty: lodičky na vysoké platformě, obuté do béžových síťovaných punčocháčů s černými květinovými vzory, které se táhly kolem podpatků a vytvářely tak hybridní a odvážný vzhled. Tento detail proměnil lodičky v organické prodloužení siluety, flirtující s čistou avantgardou.

Online kontroverze: genialita, nebo až příliš?

Sociální média okamžitě explodovala: „Naprostá vizionářka!“ „Znovuobjevuje boty!“ zvolali fanoušci, zatímco jiní komentovali : „Vypadá jako mimozemšťan!“ „V těch věcech se prostě nedá chodit!“ Tento kontrast dokonale ilustruje podstatu FKA Twigs: zpochybňování norem a rozdělování názorů, aby zanechali trvalý dojem.

FKA Twigs, královna experimentální módy

Interpretka skladby „Eusexua“ (vítězka v kategorii taneční/elektronické hudby) nashromáždila sbírku ikonických outfitů v obuvi, od kozaček Schiaparelli až po sošné punčocháče Louboutin. Zde, na udílení cen Grammy v roce 2026, dovedla tento koncept ještě dále a zkombinovala punčocháče a podpatky v kreaci, která se vzpírala tradičním kodexům elegance.

Tím, že FKA Twigs opět posouvá hranice tradiční módy, potvrzuje svůj status umělkyně, která je jedinečná jak ve své hudbě, tak i ve svém přístupu k oblečení. Každé veřejné vystoupení se stává vizuálním manifestem, kde se tělo, látka a představivost spojují a vytvářejí jedinečný jazyk. Ať už se s ní ztotožňujete, nebo ne, nikdy nenechá nikoho lhostejným, a možná právě to je znakem skutečné ikony: někoho, kdo z každého outfitu dělá umělecké prohlášení, někde mezi subverzí a poezií.

