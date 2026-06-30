Tenisová Naomi Osakaová ve Wimbledonu způsobila senzaci svým velkolepým outfitem.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová způsobila senzaci, když přišla na kurt oblečená v bílém kimonu. Její elegantní a zároveň smysluplný vzhled se setkal s potleskem davu.
Šaty inspirované kimonem
Aby Naomi Osaka ozdobila londýnský trávník, zvolila dlouhé, splývavé šaty inspirované japonským slavnostním oděvem. Šaty s vyšívanými jeřáby a třešňovými květy byly navrženy ve spolupráci s tokijskou návrhářkou Hanou Yagi. Yagi je zkombinovala s tradiční vlasovou ozdobou kanzaši. Pozoruhodný detail: zcela bílé šaty pečlivě dodržovaly proslulý dress code turnaje. Byly vyrobeny ze sedmi různých látek a nápadně napodobovaly vintage kimona a tradiční svatební šaty.
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Pocta jeho kořenům
Kromě estetického působení měl tento outfit silný symbolický význam. Naomi Osaka vysvětlila, že oddanost Wimbledonu tradici ji přiměla k zamyšlení nad vlastním kulturním dědictvím. „Představuji si nejikoničtější siluetu, která existuje, a pro mě je to kimono,“ svěřila se. Uvedla také nečekaný zdroj inspirace: postavu, kterou ztvárnila Lucy Liu ve filmu „Kill Bill“, jež měla na sobě bílé kimono. Pro ni to byl způsob, jak vzdát hold Japonsku.
Móda jako prostředek vyjádření
Pro Naomi Osakaovou je každý vstup na kurt příležitostí vyprávět příběh. Před zápasem si dokonce svlékla dlouhé šaty a odhalila bílý sportovní outfit zdobený reliéfními květinami, který se vyprodal během několika hodin od spuštění slevy. Naomi Osakaová, známá svým smyslem pro styl, opět potvrzuje svou zálibu ve velkolepých vystoupeních. Šampionka zdaleka nepodává jen sportovní výkony, ale proměňuje každý vstup ve skutečný módní okamžik, který bedlivě sledují její fanoušci po celém světě.
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S tímto kimonem inspirovaným outfitem udělala Naomi Osakaová od prvního dne Wimbledonu výrazný dojem. Znovu dokázala, že umí skloubit sport a styl. Není divu, že to potěšilo její fanoušky, kteří se vždycky těší na její další vystoupení.