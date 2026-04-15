„Více než 50 000 eur?“: Cena kosmetických operací této influencery šokuje uživatele internetu

Tatiana Richard
@vulporiaa / Instagram

Video zveřejněné influencerkou @vulporiaa vyvolalo řadu reakcí poté, co hovořila o nákladech na své kosmetické chirurgické zákroky. Mnoho uživatelů internetu komentovalo částku, kterou zmínila a která přesahovala 50 000 eur.

Video, které vyvolalo spoustu reakcí

V příspěvku s hvězdou reality show Patrickem Fuhrerem influencerka @vulporiaa vyzývá uživatele internetu, aby uhodli celkové náklady na její kosmetické operace. Video s popiskem „Nechám vás hádat“ rychle vyvolalo četné komentáře. Někteří uživatelé odhadli cenu přesahující 50 000, což ilustruje zvědavost ohledně ceny kosmetických zákroků.

Trend umocněný sociálními médii

Stále více tvůrců obsahu se rozhoduje veřejně diskutovat o svých zkušenostech s kosmetickou chirurgií. Podle Americké společnosti plastických chirurgů se v posledních letech zvýšila poptávka po určitých kosmetických zákrocích, zejména pod vlivem sociálních médií.

Platformy sociálních médií skutečně pomáhají zviditelnit osobní zkušenosti, které dříve nebyly veřejně sdíleny tak často. Podle studie publikované v časopise Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology může vystavení obsahu souvisejícímu se vzhledem ovlivnit vnímání obrazu těla.

Video zveřejněné influencerkou @vulporiaa ilustruje, jak sociální média přispívají k trivializaci a stupňování kosmetické chirurgie a zároveň podněcují zvědavost – ba až fascinaci – uživatelů internetu těmito někdy nákladnými transformacemi. Kromě finančního aspektu je to především viditelnost těchto praktik a jejich postupná normalizace v online obsahu, která vyvolává otázky a zdůrazňuje souhru mezi individuální svobodou, vlivem digitálních trendů a vyvíjejícími se standardy krásy.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
