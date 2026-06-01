„Záříš“: Natalie Portman se s námi podělila o záběry ze své dovolené u moře.

Julia P.
@natalieportman / Instagram

Izraelsko-americká herečka, producentka a režisérka Natalie Portman umožnila svým sledujícím nahlédnout do své dovolené. Prostřednictvím série fotografií sdílených na jejím instagramovém účtu ukázala jednoduché, slunečné okamžiky uprostřed moře, zvířat a současného umění. V komentářích mnoho uživatelů chválilo její přirozenost, kterou shrnula opakující se zpráva: „Záříš.“

Letní selfie u moře

Úvodní fotografie udává tón. Natalie Portman pózuje pro selfie s tváří v tvář hlubokému modrému moři a má na sobě velký slaměný klobouk ozdobený širokou černou stuhou uvázanou do mašle. Velké kulaté sluneční brýle a (téměř) nenalíčená pleť dotvářejí tento uvolněný, letní vzhled. Klidný, sluncem zalitý snímek, který okamžitě okouzlil její sledující.

Mezi jeho psy a současným uměním

V celém kolečku Natalie Portman prolíná osobní momenty s kulturními odkazy. Mezi nimi jsou dva velcí bílí psi, vyfotografovaní zblízka, čumák u čumáku, pro něžný a spontánní dojem. Dále Portman sdílí fotografii obrazu Adriana Ghenieho, který byl k vidění v galerii Thaddaeus Ropac v pařížské čtvrti Marais. Rumunský umělec tam do 30. května prezentoval svou výstavu „Roman Campagna“, sbírku nedávných obrazů a kreseb inspirovaných dějinami umění. Tento detail podtrhuje Portmanův známý zájem o kulturu.

Jednoduchá a zářivá mezihra

Daleko od červeného koberce tato publikace ilustruje jinou stránku Natalie Portmanové: klidný každodenní život plný procházek u moře, úzkých vztahů se zvířaty a návštěv uměleckých galerií. To vše je prezentováno v minimalistické estetice, v níž dominují přírodní tóny – slámová, bílá a tmavě modrá. Tato záměrná jednoduchost ostře kontrastuje s formálnějším vzhledem, který je často spojován s oficiálními událostmi.

S tímto prázdninovým albem Natalie Portman pěstuje na sociálních sítích diskrétní, ale zároveň zářivou přítomnost. Mezi mořem, zvířaty a současným uměním sdílí upřímnou letní pauzu, která u jejího publika zjevně rezonovala.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Zpěvačka Zara Larsson na lodi oživuje trend barevných vlasů
Article suivant
„Třicátky jsem strávila péčí o druhé“: herečka ve svých 40 letech sdílí svou novou životní filozofii

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Třicátky jsem strávila péčí o druhé“: herečka ve svých 40 letech sdílí svou novou životní filozofii

Americká herečka Sasheer Zamata s klidem vstupuje do nové kapitoly svého života. Na okraj premiéry filmu „Mistři vesmíru“...

Zpěvačka Zara Larsson na lodi oživuje trend barevných vlasů

Švédská zpěvačka Zara Larsson potvrzuje svůj status ikony krásy. V sérii fotografií sdílených na jejím instagramovém účtu, včetně...

V Saint-Tropez modelka Bella Hadid vrací háčkování zpět do módy.

Háčkování se stává jedním z nezbytných módních trendů léta 2026. V Saint-Tropez americká modelka Bella Hadid poskytla novou...

Simone Ashley vypadá zářivě v trendy plážovém outfitu

Britská herečka indického původu Simone Ashley sdílela na Instagramu sérii sluncem zalitých fotografií ve dvou ultratrendových letních outfitech....

Herečka Rachel Sennott prolomila mlčení o problémech souvisejících s akné

Americká herečka, komička a scenáristka Rachel Sennottová čelila na začátku své filmové kariéry brutálním a zraňujícím komentářům ohledně...

Dvojčata princezny Diany se na sociálních sítích chlubí svým blízkým poutem.

Dvojčata Lady Amelia a Lady Eliza Spencer, nerozlučná od dětství, nikdy nevynechají příležitost to ukázat. Neteře princezny Diany...