„Nesluší jí to“: Vzhled Rachel Zeglerové na červeném koberci rozděluje uživatele internetu

Julia P.
Americká herečka a zpěvačka Rachel Zegler se na udílení kulturních cen Las Culturistas Culture Awards 2026, které se konalo v United Theater v Los Angeles, objevila na červeném koberci. Pro tento ceremoniál oslavující kulturní vrcholy zvolila grafický černobílý outfit. Tato volba se setkala se smíšenými reakcemi na sociálních sítích.

Výrazný vzhled a proměna ve stylu „starého Hollywoodu“.

Rachel Zegler měla na sobě bílou sukni, ústřední prvek outfitu, a černý pletený top. Tento zkrácený top s širokými ramínky a strukturovaným výstřihem dodal minimalistický nádech, zatímco sukně dodala celku rozměr a vzhled červeného koberce. Pro svůj účes herečka zvolila nadčasovou eleganci: uhlazené, lesklé hnědé vlasy, rozdělené na stranu a přehozené přes jedno rameno ve stylu „starého Hollywoodu“.

Názory jsou rozdělené.

V komentářích někteří uživatelé internetu chválili eleganci černobílé kombinace a propracovanost účesu a výsledek označili za „šik a uhlazený“. Jiní se však domnívali, že tento styl Rachel Zegler také nesluší, a svůj názor shrnuli zprávami typu „nesluší jí to“.

Pamatujme si, že vkus v módě zůstává subjektivní a že je nepřijatelné soudit nebo hanobit fyzický vzhled žen – nebo kohokoli jiného. Každý se může oblékat, jak se mu zlíbí, aniž by musel snášet nevhodné komentáře o svém těle nebo vzhledu. Sláva Rachel Zeglerové neospravedlňuje kritiku zpoza obrazovky.

Mezi fanoušky této minimalistické estetiky a méně přesvědčenými uživateli internetu vyvolal vzhled Rachel Zeglerové protichůdné reakce. Módní preference jako vždy zůstávají otázkou osobního vkusu – aniž by se ospravedlňovaly komentáře k vzhledu nebo postavě zúčastněných.

