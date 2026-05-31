Simone Ashley vypadá zářivě v trendy plážovém outfitu

Britská herečka indického původu Simone Ashley sdílela na Instagramu sérii sluncem zalitých fotografií ve dvou ultratrendových letních outfitech. Tento vzhled potvrzuje rostoucí módní auru hvězdy filmu "Ďábel nosí Pradu 2".
Hodně diskutovaná letní podoba
Simone Ashley využila vlny veder, která momentálně sužuje Spojené království, k odpočinku v parku s kamarádkou. Na fotografiích sdílených na jejím instagramovém účtu pózuje nejprve v zářivě zelených dvoudílných plavkách a poté v dalším outfitu v výrazné, zářivě žluté barvě.
Koktejly v ruce, sluneční brýle a široký úsměv: Simone Ashley přirozeně ztělesňuje umění letního života ve velmi anglickém, bukolickém prostředí. Pod příspěvkem se hrnuly komentáře, v nichž její sledující chválili její zářivou přítomnost a sebevědomí, což uchvátilo všechny.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Trajektorie řízená včasným rozhodnutím
Za tímto zářivým obrazem se skrývá umělkyně s dobře propracovanou trajektorií. Simone Ashley, narozená indickým rodičům z první generace imigrantů ve Spojeném království, vyrůstala v rodině, kde akademická kultura hrála důležitou roli. Její matka byla účetní a otec lékárník.
Přesto už v útlém věku objevila další poslání. Od šesti let chodila na první lekce zpěvu a pochopila, že její cesta bude umělecká. „Své sny jsem si zapisovala do deníku nebo do dopisů, které jsem si adresovala. Pro mě to byl fakt. Nikdy jsem nechtěla mít menší život. Nešlo o to ‚jestli‘, ale o to ‚kdy‘. Věděla jsem, že toho dokážu dosáhnout,“ řekla nedávno deníku The Times.
Od modelářství k londýnským prknům
Aby si Simone Ashley uhradila studium dramatu, nejprve se pokusila o modeling. „Už odmala, když jsem něco chtěla, dělala jsem všechno pro to, abych to získala. Přijala jsem několik modelingových smluv, abych si zaplatila účty, a tak jsem se dostala k herectví,“ řekla Harper's Bazaar. Poté strávila dva roky na Redroofs School for the Performing Arts, než se zapsala na prestižní ArtsEd London, kde získala titul v oboru hudebního divadla. Následovaly její první, byť skromné, role v britských seriálech jako „Broadchurch“, „Doctors“ a „Casualty“.
Z Netflixu k filmu „Ďábel nosí Pradu 2“
Zlom nastal v roce 2019, kdy jí Netflix nabídl roli. O tři roky později získala Simone Ashley hlavní roli ve druhé sérii seriálu „Bridgerton“, kde ztvárnila Kate Sharmu, jednu z nejpamátnějších hrdinek série produkované Shondaland.
A v květnu 2026 se jí splnil sen: viděla jsem ji hrát Amari, novou asistentku impozantní Mirandy Priestlyové (Meryl Streep), ve filmu „Ďábel nosí Pradu 2“, který se do kin dostal 1. května. Role jako stvořená pro tuto módní nadšenkyni, jejíž každé veřejné vystoupení – od červených koberců po fotografie na Instagramu – se nyní zdá být pečlivě naplánované jako editoriál.
Uprostřed vlny veder, barevných outfitů a své vycházející hvězdy Simone Ashley těmito novými fotografiemi potvrzuje své místo mezi nejsledovanějšími tvářemi své generace. Snímek léta, který nepochybně předznamenává léto 2026 ve znamení slunce – a ambiciózních projektů.