„Třicátky jsem strávila péčí o druhé“: herečka ve svých 40 letech sdílí svou novou životní filozofii

Americká herečka Sasheer Zamata s klidem vstupuje do nové kapitoly svého života. Na okraj premiéry filmu „Mistři vesmíru“ hovořila s časopisem People o lekcích, které se naučila ve třicítce, a o myšlení, které si přeje rozvíjet v nadcházejícím desetiletí.

Dosažení čtyřicítky je milníkem poznamenaným klidem.

Sasheer Zamata, která oslavila své narozeniny 6. května, říká, že do této nové dekády vstupuje s klidem. „Cítím se dobře,“ svěřila se a dodala, že neví, jak by „mělo vypadat dovršení čtyřicítky“, ale cítí se sama se sebou v klidu. K této příležitosti si vybrala cestu do Japonska, kde bydlela v chatě zasazené do lesa a každý den se dívala na řeku. Dovolenou popisuje jako „obzvláště klidnou a regenerační“.

„Myslení na sebe sama“: nová priorita

Když se Sasheer Zamata ptali na její záměry pro nadcházející roky, podělila se o osobní zamyšlení. Cítí, že velkou část svých třicátých let strávila „řízením záležitostí jiných lidí“ a nyní se chce znovu zaměřit na sebe. „Letos myslím na sebe,“ shrnula. Tato filozofie, zaměřená na péči o sebe bez výčitek svědomí, podle ní představuje „skutečný posun v myšlení“.

Kreativní projekty pro nadcházející desetiletí

Tato touha udělat si čas pro sebe se projevuje i v tvůrčích aktivitách. Sasheer Zamata se popisuje jako velmi aktivní a vášnivě se věnuje zahradničení a květinářství. Svěřuje se, že chce „konečně pracovat se sušenými květinami“, které sbírá, „naučit se háčkovat a zlepšit si španělštinu“, což je dovednost, kterou považuje za „obtížnou“. Všechny tyto malé projekty odrážejí touhu zpomalit a rozvíjet své zájmy.

Nabitý program v kině

Co se týče kariéry, Sasheer Zamata hraje v novém filmu „Masters of the Universe“, kde hraje Suzie, kolegyni Adama, alias He-Mana, kterého ztvárnil britský herec a zpěvák Nicholas Galitzine. Ve filmu, který se v kinech očekává 5. června, se dále objeví americká herečka a producentka Camila Mendes, americký herec a zpěvák Jared Leto, americká herečka Alison Brie, britsko-sierraleonský herec Idris Elba a americká herečka a komička Kristen Wiig.

Sasheer Zamata se proslavila v americké komediální show „Saturday Night Live“, které byla součástí v letech 2014 až 2017, a od té doby se věnovala řadě projektů, včetně seriálů „Home Economics“ a „Agatha All Along“.

Sdílením svých úvah o oslavě čtyřicítky Sasheer Zamata zdůrazňuje klidný a soucitný přístup k sobě samé. Mezi osobním zaměřením, kreativními projekty a nabitým filmovým programem ilustruje klidný způsob, jak přistupovat k nové kapitole života – poselství, které rezonuje daleko za hranicemi její vlastní zkušenosti.

