Zpěvačka Zara Larsson na lodi oživuje trend barevných vlasů

Švédská zpěvačka Zara Larsson potvrzuje svůj status ikony krásy. V sérii fotografií sdílených na jejím instagramovém účtu, včetně titulní fotografie na lodi, znovu uvedla do centra pozornosti zářivý vlasový trend: tenké neonové pramínky vepletené do blond vlasů. Tento charakteristický look již inspiruje miliony jejích sledujících.
Neonové pramínky v blond vlasech
Nejvýraznější detail na této fotografii: jemné barevné prameny v odstínech zářivě růžové, žluté a oranžové, propletené s dlouhými, přirozeně blond vlasy, které jsou lehce vlhké, jako by právě po koupání. Tyto neonové prameny, které se na rozdíl od klasického melíru vyznačují hravým letním nádechem, jsou atraktivní svou jednoduchostí: lze je aplikovat a odstraňovat, aniž by to ovlivnilo přirozenou barvu vlasů.
Trend, který si zpěvák již osvojil
Tyto barevné melíry nejsou pro Zaru Larsson ničím novým. Už několik měsíců experimentuje se svými vlasy: růžové prodlužování vlasů na míru, třpytivé prameny, barevné sponky… to vše odkazuje na popovou estetiku připomínající festivaly a módu 21. století, která se v současné době vrací. Na této nové fotografii Zara Larsson kombinuje své melíry s odpovídajícími doplňky, jako jsou náramky s neonovými korálky a náhrdelník s mušlemi, a vytváří tak ucelený vzhled do nejmenšího detailu.
Umělec na vzestupu
Kromě stylu přichází tato publikace v obzvláště úspěšné době pro Zaru Larsson. Objevila ji již v útlém věku, vydala své páté album „Midnight Sun“ s velkým ohlasem kritiky a v roce 2026 získala svou první nominaci na cenu Grammy za nejlepší taneční/popový výkon. Album podpoří mezinárodním turné. Její instagramový účet, který sledují miliony lidí, se stal prodloužením tohoto barevného a pulzujícího světa.
S neonovými melíry Zara Larsson potvrzuje snadno ovladatelný vlasový trend, který je ideální pro teplejší měsíce. Spojuje odkaz na léta 21. století s festivalovou atmosférou a proměňuje obyčejný výlet lodí ve zdroj inspirace pro krásu. Přesně to, co ve vás vzbudí touhu přidat do vlasů pár barevných detailů s blížícím se létem.