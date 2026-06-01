V Saint-Tropez modelka Bella Hadid vrací háčkování zpět do módy.

Julia P.
Háčkování se stává jedním z nezbytných módních trendů léta 2026. V Saint-Tropez americká modelka Bella Hadid poskytla novou ilustraci: během dne na palubě jachty zvolila růžový háčkovaný plážový outfit, který oživuje zájem o tuto řemeslnou techniku.

Háčkování, klíčový letní trend

Ústředním bodem tohoto dne v Saint-Tropez byly růžové háčkované dvoudílné plavky, jejichž detaily prozrazují skutečné řemeslné zpracování. Zblízka úplet odhaluje jemný klikatý vzor podél pasu, zatímco horní díl zdobí malé bílé háčkované mašličky.

Bílé květinové ozdoby dotvářejí tento vzhled a zůstávají věrné romantické estetice, která je velmi populární. Pro dokonalý vzhled si Bella Hadid oblékla nadměrnou košili s límečkem a zvolila úzké černé sluneční brýle: způsob, jakým se plážové oblečení stává každodenním kouskem.

Designový plážový šatník

Bella Hadid ve svých příspěvcích odhalila i další outfity. Mezi ně patří top s vysokým výstřihem od Emilia Pucciho, zdobený geometrickým vzorem v odstínech červené, oranžové a hnědé, zakončený volánkovým lemem. Dále se objevil ocelově modrý top od Miyake Design Studio a bílý volánový komplet od Some Bodee. Co se týče doplňků, americká modelka zůstala věrná své zálibě ve zlatých špercích, které doplnil růžový diamantový prsten od Shay.

Tropezská mezihra

Tyto snímky pocházejí z pobytu na Francouzské riviéře, kde si Bella Hadid užívá slunce na palubě jachty s blízkými, včetně svého bratra Anwara a matky Yolandy Hadid. Ledová káva v ruce, ranní plavání, relaxační chvíle s přáteli: modelka si užila pohodovou letní dovolenou krátce po svém vystoupení na filmovém festivalu v Cannes, kde již dříve udělala silný dojem svými módními volbami.

S touto letní outfitem Bella Hadid potvrzuje velký návrat háčkování, které bylo dlouho omezeno na řemesla a nyní si ho znovu získala současná móda. Mezi složitými úplety, jemnými uzly a zářivou barevnou paletou vytvořila sérii outfitů, které jistě inspirují nejeden plážový šatník toto léto.

Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Simone Ashley vypadá zářivě v trendy plážovém outfitu
Zpěvačka Zara Larsson na lodi oživuje trend barevných vlasů

