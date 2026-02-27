Ceny César 2026: Isabelle Adjani vyzývá muže, aby se „postavili za ženy“

26. února 2026 v Olympii Isabelle Adjani vytvořila jeden z nejpamátnějších momentů51. ročníku udílení cen César tím, že vyzvala všechny přítomné muže, aby se postavili na podporu žen, které se staly oběťmi násilí po celém světě. Toto symbolické gesto, po kterém následoval kolektivní potlesk ve stoje, elektrizovalo publikum a rezonovalo daleko za hranicemi světa kinematografie.
Silný inaugurační projev o kinematografii
Žijící legenda kinematografie s pěti cenami César – absolutním rekordem v historii ceremoniálu – Isabelle Adjani nejprve vzdala hold herecké profesi, než předala cenu pro nejlepšího herce Laurentu Laffitovi. „Vždycky jsem se obávala výrazu ‚nejlepší‘. Nejlepší z čeho? Existují filmy, které vás formují, ovládají a pak vás o ně připravují. Svět je dnes děsivější než kdy jindy. Kino musí i nadále natáčet filmy bez příkras,“ prohlásila dojatě.
Slavnostní výzva k univerzálnímu bratrství
Isabelle Adjani se poté slavnostním gestem obrátila k mužům v místnosti: „Žádám všechny muže v místnosti, aby se postavili a udělali nějaký hluk, aby ženy, absolutně všechny ženy, které jsou oběťmi násilí, absolutně všech forem násilí, věděly, že jste na jejich straně. A že vaše solidarita nekončí na hranicích naší země. Zastáváte se také íránských žen, afghánských žen, abyste bránili naše práva a práva všech žen, které jsou oběťmi světa ve válce. Děkujeme vám za ně.“
Reakce byla okamžitá: celá místnost se ozval souhlasným šepotem a před očima Isabelle Adjani, viditelně dojaté touto solidaritou, vytvořila vzácnou vlnu energie.
Isabelle Adjani, dlouholetá aktivistka
Tento projev je součástí trvalého úsilí Isabelle Adjani o práva žen. Jakožto průkopnice v boji proti obtěžování ve francouzské kinematografii od roku 2010 a aktivní podporovatelka hnutí #MeToo již na Césarových cenách v roce 2020 udělala silný dojem, když se otevřeně vyjádřila k tématu násilí.
Herečka z filmů „Possession“, „Camille Claudel“ a „Královna Margot“ tak potvrzuje svůj status oddané umělkyně a proměňuje ceremoniál v univerzální platformu pro globální sesterství. Toto gesto zůstane jedním z vrcholů udílení cen César 2026: kdy se francouzská kinematografie doslova postavila za ženy po celém světě.