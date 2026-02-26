Francouzský spisovatel a vydavatel Richard Millet způsobil 23. února 2026 v pořadu „L'Heure des profesionálů“ na CNews pozdvižení tím, že označil Ayu Nakamuru za „obrovskou malijskou zpěvačku“. Tyto poznámky, které mnoho pozorovatelů považovalo za rasistické, sexistické a fatfobní, dokonce přiměly moderátora Pascala Prauda k tomu, aby požadoval veřejnou omluvu.
Provokativní poznámky
Když byl Richard Millet pozván, aby se vyjádřil k závěrečnému ceremoniálu zimních olympijských her 2026 v Miláně-Cortině, prohlásil: „Dávám přednost opere La Traviata před tou obrovskou malijskou zpěvačkou, která vystupovala před Francouzskou akademií.“ Měl na mysli vystoupení Ayi Nakamury na zahájení pařížské olympijské hry v roce 2024, kde vystoupila na mostě Pont des Arts s Republikánskou gardou a zpívala „Djadja“, „Pookie“ a klasiky jako Aznavourův „For Me Formidable“.
Panel reagoval okamžitě: publicistka Sarah Saldmannová označila poznámky za neuctivé a Pascal Praud se pokusil diskusi moderovat a poukázal na to, že se takto někoho fyzicky nepopisuje. Richard Millet setrvával na svém a odvolával se na „provokaci“, čímž dále zhoršoval již tak napjatou atmosféru.
Zásah Pascala Prauda a vynucená omluva
Pascal Praud trval na svém: „Stavíte nás, kanál i mě do obtížné situace, protože v konečném důsledku jsem za to zodpovědný já.“ Výslovně se zeptal: „Chtěl bych, abyste se této mladé ženě omluvil“ (Aya Nakamura). Richard Millet neochotně vyhověl poté, co svou otevřenost obhájil: „Říkám věcem pravé jméno a i jako spisovatel říkám věci tak, jak jsou. Omlouvám se.“ Tato výměna názorů přichází v době, kdy CNews hromadí sankce od Arcomu za diskriminační výroky, přičemž od roku 2019 již bylo uloženo 26 pokut v celkové výši přes 630 000 eur.
Reakce fanoušků online
Tyto poznámky rychle rozpoutala sociální média, kde tisíce uživatelů odsuzovaly do očí bijící rasismus a nestydatou fatfobii. Na X (dříve Twitteru) se široce šířily screenshoty z daného segmentu, doprovázené hashtagemi jako #AyaNakamura a #CNewsRacist, které Richarda Milleta označovaly za „xenofobního exempláře“. Fanoušci zpěvačku bránili a zdůrazňovali její celosvětový úspěch.
Aya Nakamura, častý terč rasismu
Francouzsko-malijská superstar, kterou na Instagramu sleduje 4,6 milionu lidí a autorka pátého alba „Destinée“, které vyjde v listopadu 2025, již po svém vystoupení na olympijských hrách v roce 2024 podala stížnost na kyberšikanu. Deset krajně pravicových aktivistů bylo v září 2025 odsouzeno k pokutám v rozmezí od 1 000 do 3 000 eur za těžkou veřejnou urážku. Tyto útoky jsou bohužel součástí vlny rasistické kritiky její nominace na olympiádu, která byla označena za symbol francouzské rozmanitosti.
Tento případ v konečném důsledku ilustruje opakující se napětí kolem mediálního diskurzu na CNews a zdůrazňuje odolnost Ayi Nakamury tváří v tvář rasismu, čímž posiluje její postavení jakožto klíčové kulturní osobnosti navzdory kontroverzím.