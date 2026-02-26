„Sportovní a nádherná“: tato olympijská sportovkyně způsobuje na pláži senzaci

Čínsko-americká freestyle lyžařka Eileen Gu nadále září po svých výsledcích na zimních olympijských hrách v roce 2026, kde získala další zlatou medaili. Její nedávné focení pro americký sportovní časopis Sports Illustrated Swimsuit, sdílené na Instagramu, rozpoutalo internet a zachytilo ji zářivě na pláži.
Fotografie oslavující olympijské vítězství
Na písku Eileen Gu sebevědomě pózuje v bílých dvoudílných plavkách, její vlnité blond vlasy vlají ve větru. Její decentní make-up zdůrazňuje výrazné oči a pudrově růžové rty, doplněné sladěnou bílou manikúrou, pro sportovní i stylový vzhled. Instagramový účet amerického sportovního časopisu Sports Illustrated Swimsuit doprovodil příspěvek textem „Další medaile. A kéž je to zlato, @eileengu“, čímž zdůraznila její olympijský triumf a zároveň oslavila její přirozenou krásu.
Nadšené reakce uživatelů internetu
Od té doby se hrnou komentáře fanoušků, ve francouzštině (a jinde), které svědčí o celosvětovém obdivu k této olympijské vítězce. Mezi nimi i: „Ach, to je nádherné!“ , „Tak úžasné!!“ a „Miluji Ling, jsi nejlepší“ , což odráží nadšení pro její charisma a sportovní výkon.
Toto vystoupení potvrzuje status Eileen Gu jako sportovní a módní ikony a spojuje olympijský úspěch s magnetickou přítomností na sociálních sítích.