Bývalý fotbalový reprezentant překvapil akrobatickým kouskem ve vodě

Laure Boulleau, bývalá francouzská fotbalová reprezentantka a komentátorka Canal+, ohromila své sledující na Instagramu akrobatickým kouskem, který předvedla na moři, a všem tak připomněla, že její fotbalový talent stále sílí (pokud by o tom někdo pochyboval). Video, které nedávno zveřejnila na svém instagramovém účtu @laureboulleauofficiel, ukazuje volej, téměř salto, což vyvolalo vlnu komentářů.
Nůžky obrácené vzhůru nohama z lodi
Během plavby na plachetnici Laure Boulleauová vysoko vyskočí, ve vzduchu se převrátí a perfektním akrobatickým nůžkovým kopem zasáhne míč. Plynulý a silný pohyb dopadne do vody za jásotu jejích společníků. „Plachtění se mnou nikdy není relax, lol,“ humorně popsala video, které již nasbíralo miliony zhlédnutí a přes 77 000 lajků.
Fanoušci šílí: "Zlatý míč!"
Laure Boulleau (65 zápasů za Francii, šestinásobná vicemistryně francouzské ligy s PSG) a expertka na fotbalový klub Canal je ikonou francouzského ženského fotbalu, která dokáže proměnit obyčejný plážový zápas ve virální senzaci. Reakce se hrnou, směs obdivu a humoru: „Zaslouží si Zlatý míč!“ , „Neuvěřitelné!“ , „Vždycky tak elegantní, i na moři.“ Důraz je kladen na její technické dovednosti, které všichni oslavují jako improvizovaný „gól roku“.
Stručně řečeno, tento akrobatický vodní kousek připomíná šmrnc Laure Boulleau na hřišti: technika, odvaha a úsměv. Video, které se stalo virálním ze všech správných důvodů – čistý talent – a které dokazuje, že dovolená šampiona nikdy není obyčejná.