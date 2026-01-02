Celine Dion prolomila mlčení dojemným novoročním poselstvím

Celine Dion prolomila dlouhé mlčení na sociálních sítích 31. prosince 2025 emotivním videem na uvítanou roku 2026. Zpěvačka oblečená v bílém kabátě a třpytivě flitrovaném topu zářivě blahopřeje a posílá svá přání v angličtině s francouzskými titulky.
Univerzální poselství zdraví a míru
„Kéž vám tento rok přinese zdraví, štěstí a klid v srdcích,“ řekla dojatě. Jemně pokračovala: „Doufám, že najdete radost v maličkostech, sílu v těžkých časech a radost ve vzpomínkách se svými blízkými.“
Nezlomné pouto s jeho fanoušky
Dojata mnoha vzkazy podpory, které v posledních měsících obdržela, Céline Dion nezapomněla ani na své fanoušky: „Děkuji vám, že si mě necháváte ve svých srdcích, vždycky jste v mých.“ Svůj vzkaz něžně uzavírá: „Od mé rodiny vaší, přeji vám šťastný nový rok. Velké pusinky!“
Mezi humorem a nezapomenutelnými okamžiky
O několik dní dříve umělkyně překvapila své sledující tím, že se na Vánoce 2025 převlékla za Grinche a s humorem, který se sám sobě vyjadřoval, zazpívala píseň „All By Myself“. Její poslední veřejné vystoupení bylo na zahájení olympijských her v Paříži v roce 2024, kde dojala diváky provedením písně „Hymne à l'amour“ (Hymnus na lásku). Navzdory své umělecké pauze, která začala v roce 2022 kvůli ztuhlosti, si Céline Dion tímto způsobem udržuje kontakt se svými fanoušky.
Vlna podpory a obdivu
Video si rychle vygenerovalo miliony zhlédnutí a reakcí. Fanoušci chválili její sílu: „Královno! Vaše odvaha nás inspiruje.“ Svou náklonnost jí vyjádřily i celebrity. Pro mnohé Céline ztělesňuje symbol naděje pro lidi žijící s chronickými nemocemi.
Rok zasvěcený lásce
Céline, matka Reného-Charlese (24) a dvojčat Eddyho a Nelsona (15), mluví o své rodině jako o zdroji světla. I když zatím nebyl oznámen žádný návrat na jeviště, její poselství vyzařuje klid a optimismus a naznačuje klidný rok zaměřený na to, na čem skutečně záleží.
Prostřednictvím tohoto poselství nám Céline Dion připomíná, že i v těžkých časech zůstávají laskavost a sdílení nezbytné. Bez slibů nebo velkolepých oznámení nabízí svým fanouškům to, co je jí nejdražší: svůj hlas, svou citlivost a poselství univerzální naděje.