Paris Jacksonová se rozhodla podstoupit lékařské vyšetření, protože se stala terčem komentářů o svém „podivném“ krku.

Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Paris Jackson, dcera Michaela Jacksona, se nedávno se svými sledujícími podělila o „neobvyklý“ zdravotní zákrok. Poté, co několik uživatelů internetu v jednom z jejích příspěvků okomentovalo „podivný“ vzhled jejího krku, se preventivně rozhodla podstoupit sérii lékařských vyšetření. Tento proces zdokumentovala na svých sociálních sítích a zdůraznila dopad, který mohou mít online komentáře na veřejně známé osobnosti.

Lékařské prohlídky jako preventivní opatření

Paris Jacksonová vysvětlila své jednání na Instagramu : „Jdu na ultrazvuk, aby mi zkontrolovali lymfatické uzliny, protože jste všichni v mém posledním příspěvku upozornili na to, jak divně vypadá můj krk.“ Zjevně znepokojená těmito komentáři přiznala, že začala „panikařit“. Preventivně si nechala do zkušebny přijít lékařem, aby jí provedl ultrazvuk krku, a také jí odebral krev.

Uklidňující výsledky

Naštěstí se všechny testy vrátily do normálu. Ve videu zveřejněném následující den Paris Jacksonová objasnila, že na jejích hlasivkách je „jen velmi mírné zarudnutí“ , které není spojeno se zpěvem. Vysvětlila, že tento jev je běžný u zpěváků, kteří tyto svaly hodně používají, a v jejím případě je prostě viditelnější. Mladá žena ujistila své sledující a zároveň uvedla věci do perspektivy: „Myslím, že je to jen můj krk a vy mě panikaříte tím, že si myslíte, že mám problém.“

Dopad online komentářů

Tato sekvence opět ilustruje tlak, který mohou vyvíjet komentáře o vzhledu veřejně známých osobností. Paris Jacksonová, která se obávala o svůj hlas, zejména v době před koncertem v Kalifornii, dokázala svou úzkost nasměrovat do zodpovědného přístupu a zároveň nepřímo zdůraznit dopad nevyžádaných poznámek. Užitečná připomínka opatrnosti, s níž by se mělo komentovat fyzický vzhled ostatních.

Otevřeným sdílením této zkušenosti nám Paris Jacksonová připomíná, jak důležité je naslouchat svému tělu a zároveň zachovat klid tváří v tvář online komentářům. Je to zodpovědný přístup ke zdraví spojený s poselstvím laskavosti k ostatním.

