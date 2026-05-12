„Vůbec jí to nesluší“: Halseyiny třpytivé šaty rozdělují uživatele internetu

Na červeném koberci jsou některé outfity všeobecně uznávané, zatímco jiné vyvolávají debaty. Halseyin vzhled na Zlatém galavečeru 2026 jasně spadá do druhé kategorie. Americká zpěvačka a skladatelka se objevila v haute couture šatech plných detailů. Pod příspěvky sdílenými z červeného koberce se názory rychle rozdělily: některým se to líbilo, jiným mnohem méně.
Velkolepé couture šaty
Pro 5. ročník Zlaté galavečera, který pořádal Gold House v Music Center v Los Angeles, si Halsey vybrala haute couture kreaci indického návrháře Rahula Mishry z jeho kolekce jaro 2024 s názvem „Superhrdinové“. Šaty v béžovo-červeném podkladu byly celé vyšívané třpytivými krystaly a metalickými zelenými a zlatými motivy. Hluboký živůtek sahal až k pasu a byl orámován jemnými korálkovými ramínky. Splývavá tylová sukně splývala do dlouhé vlečky zdobené výšivkou inspirovanou přírodou.
Aby Halsey vzhled doplnila, nosila indické šperky: smaragdový náhrdelník Sabyasachi, náušnice a náramky Anita Dongre, to vše sladěné s účesem s copánky a kouřovým líčením. Vedle ní měl na sobě její snoubenec, herec Avan Jogia, také sladěnou kreaci Rahula Mishry, v duu, které oslavovalo indickou haute couture a bylo věrné duchu Zlatého galavečera věnovaného asijsko-pacifické kultuře.
Pohled, který rozděluje uživatele internetu
Reakce na četné fotografie sdílené online byly různé. Některým uživatelům internetu se silueta vytvořená Rahulem Mishrou líbila a šaty označili za „nádherné“, „magické“ nebo dokonce „hodné uměleckého díla“. Jiní byli k této módní volbě kritičtější.
Je třeba si připomenout: tělo, vzhled a oblečení ženy – stejně jako tělo, vzhled a oblečení kohokoli jiného – nejsou předmětem útoků ani zlomyslných komentářů. Ať už se Halsey šaty, které měla na sobě na Zlatém galavečeru 2026, líbily, nebo ne, byla to v první řadě její osobní volba stylu. Věrná svému stylu zpěvačka nadále zkoumá jedinečnou estetiku, mísí hollywoodský glamour, velkolepou haute couture a alternativní vlivy, aniž by se snažila zalíbit všem.
Zlatý galavečer 2026 s tématem módy
Tato prestižní akce, kterou každoročně pořádá Gold House, oslavuje kulturu a talenty asijsko-pacifického regionu. Ročník 2026 s tématem „Nový zlatý svět“ přivedl do centra pozornosti řadu celebrit, včetně indické herečky Priyanky Chopry, čínské freestyle lyžařky Eileen Gu, americké modelky Chrissy Teigen, indicko-americké herečky a scenáristky Mindy Kaling a kanadského herce a spisovatele Simu Liu. K vidění byla oslnivá škála couture looků, přičemž Halseyin look byl jedním z nejdiskutovanějších.
Tímto výrazným vzhledem Halsey opět potvrdila svou zálibu v nekonvenčních návrzích. Na červeném koberci se nikdy nesnažila přizpůsobit online očekáváním, ale spíše vyjádřit svou osobnost prostřednictvím módy. Jedna věc je jistá: věrná své umělecké vizi Halsey i nadále z každého svého vystoupení dělá skutečný módní okamžik.