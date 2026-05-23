Andie MacDowell v 68 letech zářivě září v máslově žlutých šatech

Léa Michel
Extrait de la série « The Maid »

Americká herečka a modelka Andie MacDowell, ikonická postava kinematografie 90. let, se na červeném koberci na udílení cen Gracie Awards v Los Angeles objevila obzvláště výrazně. Večer, kdy jí byla udělena cena za celoživotní dílo, zvolila dlouhé, splývavé šaty v zářivě máslově žluté barvě. Zářivá jarní silueta navazovala na řadu úspěšných stylových voleb, které učinila o několik dní dříve na Croisette v Cannes.

Trendy máslově žluté šaty

Ústředním bodem této přehlídky jsou šaty, které se vyznačují především svou barvou. Máslově žlutá, jemný a zářivý odstín, se etablovala jako jeden z klíčových odstínů roku a Andie MacDowell ji skvěle nosí. Šaty jsou vyrobeny z hedvábné, splývavé látky, splývají ve sloupku až k podlaze a jsou zvýrazněny vysokým rozparkem na pravé straně, který dodává siluetě pohyb a dynamiku. Kousek, který je elegantní a zároveň rozhodně moderní a dokonale se hodí k jarnímu duchu události.

Hra asymetrií

Kromě barvy šaty vynikají svým pečlivě propracovaným asymetrickým střihem. Mírně skloněný výstřih udává tón oděvu, který si záměrně pohrává s nerovnováhou. Nejvýraznějším příkladem jsou rukávy: vpravo krátké, vlevo dlouhý trumpetový rukáv, který je spojen s lemem sukně. Tato designová volba, která spojuje několik siluet do jednoho kusu, dodává šatům architektonický a moderní rozměr, vzdálený klasickým konvencím večerních rób.

Pečlivě upravený účes a doplňky

Aby Andie MacDowell doplnila tento outfit, vyměnila své typické přirozené kudrnaté vlasy za uhlazenější a elegantnější účes. Její prošedivělé vlasy, upravené do jemných vln s trendy pěšinkou uprostřed, rámovaly pečlivě vybraný make-up: jemné kouřové oční stíny a švestkově odstíny rtů. Co se týče doplňků, svůj vzhled doplnila stříbrnou kabelkou ve tvaru mušle a stříbrnými páskovými sandály.

V těchto máslově žlutých šatech působí Andie MacDowell zářivě a sofistikovaně. Je to oslnivá ukázka toho, že elegance nezná věk a že stylistická odvaha se může projevit v jakékoli fázi života.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Paris Jacksonová se rozhodla podstoupit lékařské vyšetření, protože se stala terčem komentářů o svém „podivném" krku.
„Nikdy nezestárla": Cher slaví 80. narozeniny a její vzhled nadále vyvolává online reakce

