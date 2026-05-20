Tato dánská modelka v 57 letech v krajkovém outfitu přitahuje pozornost.

Na promítání filmu „Amarga Navidad“ v Palais des Festivals zdobila dánská modelka a fotografka Helena Christensen červený koberec filmového festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) v výrazném černém krajkovém outfitu. Své mistrovství na významných mezinárodních módních akcích potvrdila elegantním a stylisticky osobitým vzhledem.
Krajkové šaty inspirované mořskou pannou
Srdcem vzhledu Heleny Christensen byly dlouhé černé šaty z jemné květinové krajky, členěné svislými panely. Silueta mořské panny sahala ke kolenům a jemně se rozšiřovala směrem k podlaze. Lem šatů lemoval černý hedvábný lem, zatímco živůtek zdobily černé sametové akcenty. Nařasené pruhy látky vpředu i vzadu dodávaly šatům architektonický nádech a vizuálně strukturovaly je.
Pečlivě vybrané doplňky
Helena Christensen tento outfit doplnila decentními, ale zářivými stříbrnými kruhovými náušnicemi, které dodaly šatům nádech minerální elegance. Malá černá kožená kabelka zdobená jemnou mašlí doplnila outfit s decentní elegancí. Bílé hodinky na zápěstí a černé sandály s pásky dotvořily pečlivě vybranou kolekci harmonických prvků.
Odvážná proměna krásy
Helena Christensen zvolila elegantní, vzdušný francouzský účes, její dlouhé kaštanové vlasy volně splývaly a ofina byla sčesaná na jednu stranu obličeje. Kouřově hnědé oční stíny, zářivá pleť, růžový líčení a rty ve stejném odstínu dotvářely přirozenou jemnost vzhledu.
Helena Christensen svým vystoupením v Cannes opět dokazuje, že elegance a konzistence v módě jdou ruku v ruce. Silueta velké stylistické soudržnosti, která vyniká jako jeden z nejznámějších momentů letošního festivalu.