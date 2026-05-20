Tato dánská modelka v 57 letech v krajkovém outfitu přitahuje pozornost.

Léa Michel
@helenachristensen / Instagram

Na promítání filmu „Amarga Navidad“ v Palais des Festivals zdobila dánská modelka a fotografka Helena Christensen červený koberec filmového festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) v výrazném černém krajkovém outfitu. Své mistrovství na významných mezinárodních módních akcích potvrdila elegantním a stylisticky osobitým vzhledem.

Krajkové šaty inspirované mořskou pannou

Srdcem vzhledu Heleny Christensen byly dlouhé černé šaty z jemné květinové krajky, členěné svislými panely. Silueta mořské panny sahala ke kolenům a jemně se rozšiřovala směrem k podlaze. Lem šatů lemoval černý hedvábný lem, zatímco živůtek zdobily černé sametové akcenty. Nařasené pruhy látky vpředu i vzadu dodávaly šatům architektonický nádech a vizuálně strukturovaly je.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Helena (@helenachristensen)

Pečlivě vybrané doplňky

Helena Christensen tento outfit doplnila decentními, ale zářivými stříbrnými kruhovými náušnicemi, které dodaly šatům nádech minerální elegance. Malá černá kožená kabelka zdobená jemnou mašlí doplnila outfit s decentní elegancí. Bílé hodinky na zápěstí a černé sandály s pásky dotvořily pečlivě vybranou kolekci harmonických prvků.

Odvážná proměna krásy

Helena Christensen zvolila elegantní, vzdušný francouzský účes, její dlouhé kaštanové vlasy volně splývaly a ofina byla sčesaná na jednu stranu obličeje. Kouřově hnědé oční stíny, zářivá pleť, růžový líčení a rty ve stejném odstínu dotvářely přirozenou jemnost vzhledu.

Helena Christensen svým vystoupením v Cannes opět dokazuje, že elegance a konzistence v módě jdou ruku v ruce. Silueta velké stylistické soudržnosti, která vyniká jako jeden z nejznámějších momentů letošního festivalu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Zestárla“: ve 47 letech čelí tato modelka komentářům ohledně svého vzhledu
Article suivant
V 51 letech Eva Longoria září v flitrovaných šatech.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V 51 letech Eva Longoria září v flitrovaných šatech.

Na prestižní párty konané na okraji filmového festivalu v Cannes se americká herečka, režisérka a producentka Eva Longoria...

„Zestárla“: ve 47 letech čelí tato modelka komentářům ohledně svého vzhledu

Vystoupení Laetitie Casty na červeném koberci na filmovém festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) v posledních dnech vyvolalo...

Herec v sukni na červeném koberci vyvolal vlnu kritiky.

14. května na filmovém festivalu v Cannes se francouzský herec a režisér Artus, vlastním jménem Victor-Artus Solaro, prošel...

V 68 letech herečka Andie MacDowell překvapuje elegantní vlasovou „proměnou“.

Na filmovém festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) vzbudí Andie MacDowell rozruch. Americká herečka a modelka se rozhodla...

Modelka Adriana Lima ve svých 44 letech září v éterických černých šatech

Během filmového festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) se Adriana Lima obzvláště výrazně objevila na velké slavnostní předváděčce...

V rozevlátých šatech modelka Barbara Palvin zdůrazňuje své těhotenské bříško.

Na filmovém festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) se Barbara Palvinová objevila jednou z nejdojemnějších ročních prezentací. Maďarská...