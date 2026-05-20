„Zestárla“: ve 47 letech čelí tato modelka komentářům ohledně svého vzhledu

Vystoupení Laetitie Casty na červeném koberci na filmovém festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) v posledních dnech vyvolalo vlnu reakcí na sociálních sítích. Francouzská herečka a modelka se během promítání filmu „Karma“ režiséra Guillaumea Caneta stala terčem četných komentářů týkajících se jejího fyzického vzhledu. V reakci na to několik veřejně známých osobností a také velký počet uživatelů internetu tyto poznámky odsoudilo jako sexistické, čímž zahájilo skutečnou debatu o přetrvávajícím tlaku, který je na ženy vyvíjen ze strany veřejnosti.
Během pouhých několika hodin se pod videi s Laetitií Castou na červeném koberci množily kritické komentáře. „Zestárla“, „změnila se“, „přibrala na váze“ : tyto poznámky, které se rovnaly zostuzování jejího těla, byly rychle odsouzeny. Laetitia Casta se, i přes svou neochvějnost, ocitá v centru kontroverze, která sahá daleko za její individuální případ a nastoluje širší otázku, jak jsou ženy nad 30 let zobrazovány v médiích.
Tváří v tvář tomuto náporu poznámek se kolem ní rychle shromáždila podpora. Řada veřejně známých osobností se ozvala a tuto kritiku odsoudila. Bývalý partner Laetitie Casty, italský herec Stefano Accorsi, si naříkal nad „opakujícími se poznámkami namířenými proti ženám na veřejnosti“. Mnoho uživatelů internetu také upozornilo na problematickou povahu těchto komentářů, které přetrvávají navzdory desetiletím kolektivního povědomí.
V této souvislosti se několik hlasů znovu ozývalo jako základní princip: tělo a vzhled ženy – stejně jako tělo a vzhled kohokoli jiného – by neměly být předmětem odsuzování nebo ponižujících komentářů. Ať už je nám 20, 30, 40 nebo více, každý se vyvíjí s dobou a zkušenostmi a hanobení svého těla ve všech svých podobách nemá ve veřejné diskusi místo.
Tato kontroverze v konečném důsledku zdůrazňuje naléhavou potřebu kolektivně přehodnotit, jak vnímáme ženy a jejich základní právo stárnout, aniž by byly vystaveny neoprávněnému odsouzení.