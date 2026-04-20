Herečka Diane Kruger (49) způsobila senzaci šaty hodnými uměleckého díla.

Tatiana Richard
@dianekruger / Instagram

Existují outfity, které přesahují módu a hraničí s uměním. Přesně takový efekt vyvolala německá herečka Diane Kruger při uvedení nové kolekce Tiffany & Co. svými sošnými šaty, které se okamžitě staly virálními.

Prestižní událost v New Yorku

16. dubna 2026 uspořádala společnost Tiffany & Co. v New Yorku galavečer u příležitosti uvedení své nové kolekce luxusních šperků „Blue Book 2026: Hidden Garden“. Akce se konala v Park Avenue Armory na Manhattanu a shromáždila řadu celebrit, z nichž každá byla elegantnější než ta předchozí.

Mezi hosty byla americká herečka Amanda Seyfried, britská herečka a producentka Naomi Watts, americká herečka a režisér Chase Sui Wonders a americká zpěvačka a skladatelka Teyana Taylor.

Šaty jako z obrazu

Diane Kruger způsobila senzaci v šatech bez ramínek od Sabiny Bilenko Couture z kolekce jaro 2026, jejichž výšivka byla naprosto úchvatná. Výšivka nejen evokovala přírodu, ale vytvořila celou scénu. Páv, architektonické motivy a jemné rostlinné závitky tvořily skutečnou krajinu zdobenou drahokamy, která dokonale odrážela narativní nit kolekce „Skrytá zahrada“.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Check The Tag (@checkthetag)

Barevná paleta v harmonii s Tiffany

Poloprůhledný, jemně strukturovaný živůtek byl pokryt perlami a výšivkou, které evokovaly drobné podvodní poklady. Sukně mezitím dotvářela siluetu, která byla zároveň plynulá a vzácná. Herečka Diane Kruger zvolila šperky od Tiffany & Co., které podtrhly dokonalou harmonii mezi outfitem a tématem večera.

Zkrátka Diane Kruger ví, jak proměnit červený koberec ve skutečný módní okamžik, a tento večer nebyl výjimkou. Německá herečka opět potvrzuje svůj status stylové ikony – dokáže nosit couture kreaci s ležérním stylem a zároveň nepopiratelnou osobností.

Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
Article précédent
Paris Hilton podrobuje svého bodyguarda důkladné zkoušce; video baví uživatele internetu.
Article suivant
Herečka Anya Taylor-Joy oslňuje v narozeninových šatech hodných fantasy světa

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

