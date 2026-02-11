„Přehání to“: Reakce této sportovkyně po jejím olympijském vítězství je překvapivá

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdam, korunovaná olympijskou vítězkou v běhu na 1000 metrů v Miláně, překvapila všechny – nejen svým úctyhodným vítězstvím, ale zejména svým chováním po závodě. Tato sportovkyně, často označovaná za „divu“ pro svůj „luxusní životní styl“ a pečlivě vytvořený veřejný image, nabídla moment emocí a sportovního ducha, který zaujal sociální média.
Rekordní vítězství a nečekané gesto
Za jásotu davu proťala Jutta Leerdamová cílovou pásku v historickém čase 1:12,31 a překonala tak svůj olympijský rekord v běhu na 1 000 metrů. Sotva se jí to podařilo, když se šampionka rozběhla ke své soupeřce a krajance Femke Kokové, která si přijela pro stříbrnou medaili. Tato scéna, ačkoliv pro vítězství běžná, vyvolala reakce na sociálních sítích: „Přehání to“, „Musí se uklidnit.“
Kritika jejího image „divy“
Jutta Leerdamová byla několik měsíců středem kontroverzí. Její volba cestování soukromým letadlem, zejména proto, aby se dostala na olympijské hry Milán-Cortina, a její nápadná absence na zahajovacím ceremoniálu vyvolaly v Nizozemsku debatu. Někteří pozorovatelé, jako například bývalý fotbalista Johan Derksen, nešetřili slovy: „Její chování je chováním divy a Nizozemci toho začínají mít dost,“ prohlásil krátce před soutěží.
Kritika se o to více zintenzivnila, že Jutta Leerdam sdílí svůj život s Jakem Paulem, americkým influencerem a boxerem, který se často nachází v centru pozornosti bulvárních plátků. Její image ostře kontrastovala s decentnějším obrazem jejích spoluhráčů.
Obrat v obrazu a zasvěcení
10. února 2026 pod milánským sněhem Jutta Leerdamová jediným gestem proměnila svůj image. Její objetí s Kokem symbolizovalo další stránku šampionky: stránku citlivé, oddané sportovkyně, hluboce oddané svému sportu. Jake Paul na tribuně se slzami v očích sledoval historický výkon své snoubenky.
Na sociálních sítích to označil za „největší okamžik [svého] života“, což svědčí o jeho neochvějné podpoře po měsících kritiky. Tato zlatá medaile také umožňuje Juttě Leerdamové zapsat se do historie: stává se první Nizozemkou, která získala zlatou medaili na hrách Milán-Cortina 2026, čtyři roky po stříbrné medaili v Pekingu.
Stručně řečeno, Jutta Leerdamová dokázala, že za zdánlivou viditelností na sociálních sítích se skrývá opravdová sportovkyně, poháněná vášní a kamarádstvím. I když si někteří stále mohou myslet, že to „přehání“, její spontánní reakce ukazuje, že prostě ví, jak dělat správnou věc ve správný čas – jak na ledě, tak i v srdci.