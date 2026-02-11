Search here...

„Přehání to“: Reakce této sportovkyně po jejím olympijském vítězství je překvapivá

Léa Michel
@juttaleerdam/Instagram

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdam, korunovaná olympijskou vítězkou v běhu na 1000 metrů v Miláně, překvapila všechny – nejen svým úctyhodným vítězstvím, ale zejména svým chováním po závodě. Tato sportovkyně, často označovaná za „divu“ pro svůj „luxusní životní styl“ a pečlivě vytvořený veřejný image, nabídla moment emocí a sportovního ducha, který zaujal sociální média.

Rekordní vítězství a nečekané gesto

Za jásotu davu proťala Jutta Leerdamová cílovou pásku v historickém čase 1:12,31 a překonala tak svůj olympijský rekord v běhu na 1 000 metrů. Sotva se jí to podařilo, když se šampionka rozběhla ke své soupeřce a krajance Femke Kokové, která si přijela pro stříbrnou medaili. Tato scéna, ačkoliv pro vítězství běžná, vyvolala reakce na sociálních sítích: „Přehání to“, „Musí se uklidnit.“

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Juttou Leerdam (@juttaleerdam)

Kritika jejího image „divy“

Jutta Leerdamová byla několik měsíců středem kontroverzí. Její volba cestování soukromým letadlem, zejména proto, aby se dostala na olympijské hry Milán-Cortina, a její nápadná absence na zahajovacím ceremoniálu vyvolaly v Nizozemsku debatu. Někteří pozorovatelé, jako například bývalý fotbalista Johan Derksen, nešetřili slovy: „Její chování je chováním divy a Nizozemci toho začínají mít dost,“ prohlásil krátce před soutěží.

Kritika se o to více zintenzivnila, že Jutta Leerdam sdílí svůj život s Jakem Paulem, americkým influencerem a boxerem, který se často nachází v centru pozornosti bulvárních plátků. Její image ostře kontrastovala s decentnějším obrazem jejích spoluhráčů.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Juttou Leerdam (@juttaleerdam)

Obrat v obrazu a zasvěcení

10. února 2026 pod milánským sněhem Jutta Leerdamová jediným gestem proměnila svůj image. Její objetí s Kokem symbolizovalo další stránku šampionky: stránku citlivé, oddané sportovkyně, hluboce oddané svému sportu. Jake Paul na tribuně se slzami v očích sledoval historický výkon své snoubenky.

Na sociálních sítích to označil za „největší okamžik [svého] života“, což svědčí o jeho neochvějné podpoře po měsících kritiky. Tato zlatá medaile také umožňuje Juttě Leerdamové zapsat se do historie: stává se první Nizozemkou, která získala zlatou medaili na hrách Milán-Cortina 2026, čtyři roky po stříbrné medaili v Pekingu.

Stručně řečeno, Jutta Leerdamová dokázala, že za zdánlivou viditelností na sociálních sítích se skrývá opravdová sportovkyně, poháněná vášní a kamarádstvím. I když si někteří stále mohou myslet, že to „přehání“, její spontánní reakce ukazuje, že prostě ví, jak dělat správnou věc ve správný čas – jak na ledě, tak i v srdci.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Meghan Markle se hlásí k retro vzhledu „starého Hollywoodu“ s velkolepými šaty a pláštěnkou
Article suivant
Angelina Jolie se v Paříži výrazně objevila ve stříbrných šatech.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ve svých 43 letech Anne Hathaway volí eleganci a šaty s peřím.

Anne Hathaway nedávno zahájila New York Fashion Week 2026 úžasně elegantním vystoupením. Americká herečka zvolila černé šaty od...

Angelina Jolie se v Paříži výrazně objevila ve stříbrných šatech.

Poté, co se Angelina Jolie několik měsíců držela v ústraní, se nyní nápadně objevila v Paříži na premiéře...

Meghan Markle se hlásí k retro vzhledu „starého Hollywoodu“ s velkolepými šaty a pláštěnkou

Meghan Markle se nedávno výrazně objevila na charitativní akci v Los Angeles, kde všechny překvapila obzvláště sofistikovaným vzhledem....

„Moje tělo se změnilo“: Kelly Brook ve svých 46 letech objímá své tělo na hojně diskutovaném focení

Britská modelka a herečka Kelly Brook se blížila padesátce a pózovala na sérii fotografií, na kterých s laskavostí...

Proč fotka Dua Lipy s brambůrky vyvolává ve Francii tolik diskusí?

Britsko-albánsko-kosovská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa nedávno sdílela na Instagramu fotografii svého nákupního košíku obsahujícího několik sáčků chipsů...

Bývalý fotbalový reprezentant překvapil akrobatickým kouskem ve vodě

Laure Boulleau, bývalá francouzská fotbalová reprezentantka a komentátorka Canal+, ohromila své sledující na Instagramu akrobatickým kouskem, který předvedla...

© 2025 The Body Optimist