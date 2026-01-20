Lindsay Lohan bez make-upu a v pyžamu vyvolala na internetu reakce

Daleko od červených koberců a blesků fotografů se Lindsay Lohan rozhodla začít týden ležérně. 19. ledna 2026 herečka z filmu „Freaky Friday“ sdílela na Instagramu vzácnou fotografii bez make-upu, oblečená v tmavě modrém pyžamu s bílým lemováním. S popiskem „Pondělní energie nabitá… 💙“ okouzlila své fanoušky uvolněným výrazem, symbolem nově nabytého klidu.
Oslava přírodní krásy
Lindsay Lohan, pohodlně usazená na pohovce, se ukazuje taková, jaká je každý den: vlasy rozpuštěné přes ramena, upřímný úsměv a zářivý pohled. Herečka se tak odklání od hollywoodských standardů tím, že se v posledních měsících stále častěji objevuje s minimem nebo žádným make-upem. V dubnu a srpnu 2025 již zveřejnila několik podobných selfie, v pyžamu nebo těsně po probuzení, na kterých se zasazovala o autentičtější krásu.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Obnovený pocit sebevědomí
Od doby, kdy se přestěhovala do Dubaje a postupně se vrátila do světa filmu, se zdá, že Lindsay Lohan našla rovnováhu mezi svým soukromým a veřejným životem. Sdílením těchto přirozených okamžiků vysílá pozitivní poselství sebevědomí a laskavosti, daleko od mučivého obrazu, který ji dlouho pronásledoval.
Touto spontánní a nenápadnou selfie Lindsay Lohan dokazuje, že k záři nepotřebuje make-up. Spojuje humor a autenticitu, odhaluje klidnější stránku sebe sama a inspiruje své fanoušky, aby přijali svou vlastní přirozenou krásu.