„Byla jsem mladá, hezká a naštvaná“: Tato hvězda z 90. let vypráví, co prožila v zákulisí.

Extrait de la série « 90210 »

Gabrielle Carterisová, herečka, která hrála Andreu Zuckermanovou v kultovním seriálu z 90. let „Beverly Hills 90210“, nyní promluvila o tlaku, kterému čelila na place, aby se neustále objevovala v odvážných outfitech. V podcastu „ I Choose Me “ prozrazuje, jak producenti trvali na tom, aby herečky natáčely scény v plavkách nebo kraťasech, a to i bez zdůvodnění dějovou linií.

Všudypřítomný tlak na oblečení

Ještě před odvysíláním letních epizod americký producent Aaron Spelling výslovně oznámil: „Holky, toto léto budeme nosit plavky.“ Gabrielle Carteris, které tehdy bylo něco přes dvacet, to systematicky odmítala: „Nosila jsem kraťasy, trikot, overal a tílko, ale nikdy ne plavky.“ Tento pevný postoj vysvětluje: „Měla jsem tehdy hezkou postavu, ale zuřila jsem, že o ní lidé mluví.“ Toto odmítnutí ilustruje dominantní mužský pohled té doby, kdy byly ženské postavy často redukovány na svůj fyzický vzhled.

Každodenní sexismus v 90. letech

Toto svědectví je součástí širšího kontextu: televizní seriály a reklamy 90. let normalizovaly zneužívání fyzického vzhledu hereček. Gabrielle Carteris vzpomíná na své zkušenosti v reklamě, kde byly sugestivní oblečení normou: „Tehdy se vám určité věci daly vydržet. Já bych se nikdy neúčastnila konkurzu v plavkách.“ Navzdory několika feministickým postavám, jako je „Buffy“ (Buffy Summers ve filmu „Buffy, přemožitelka upírů“, kterou hraje Sarah Michelle Gellar), byly ženské protagonistky příliš často fetišizovány, na úkor hloubky jejich vyprávění.

Fenomén, který před ní odsuzovaly jiné herečky

Výpověď Gabrielle Carterisové je součástí série podobných výpovědí hereček, které působily v 90. letech a prvním desetiletí prvního desetiletí 21. století. Herečky ze seriálů jako „One Tree Hill“, „Charmed“ nebo „Smallville“ také vyprávěly o tlaku, který na ně byl vyvíjen, aby se objevovaly v sugestivních oblecích, někdy už z dospívání.

Tyto zprávy odhalují hluboce zakořeněnou kulturu v tomto odvětví, kde vzhled žen často měl přednost před jejich herectvím nebo soudržností děje. Prostřednictvím těchto hlasů, které se nyní ozývají, se vynořuje systémová kritika, která zpochybňuje desetiletí praktik, jež byly v té době normalizovány, ale jen zřídka zpochybňovány.

Gabrielle Carteris, které bylo po dvacítce během prvních sezón seriálu „Beverly Hills“, nabízí jasný retrospektivní pohled: „Byla jsem mladá, hezká a naštvaná.“ Její odmítnutí přizpůsobit se těmto dress code demonstruje raný odpor vůči každodennímu sexismu v tomto odvětví.

