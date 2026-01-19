Search here...

Tato 71letá modelka předvádí svou postavu a září na slunci.

@christiebrinkley/Instagram

Americká modelka, herečka a spisovatelka Christie Brinkley oslňuje své fanoušky, když se objevila na slunci souostroví Turks a Caicos (Britské zámořské území) v zářivě červeném outfitu, který zdůrazňuje její radost ze života a sebevědomí.

71 let stará solární ikona

Christie Brinkley si na začátek roku 2026 evidentně užívá vysněnou dovolenou na bílých písečných plážích, o kterou se s ní dělí se svými sledujícími v krátkém, veselém videu. Objevuje se v zářivě červeném outfitu uvázaném kolem krku, zdobeném stříbrnými kroužky na ramínkách a hlubokým výstřihem.

S vlasy vlajícími ve větru a úsměvem na rtech se otočí, aby ukázala jak svůj outfit, tak i snové prostředí: tyrkysovou vodu, bujnou vegetaci a zlatavé světlo na konci dne, to vše za doprovodu jemné hudební stopy.

Výrazně retro elegance

Tento okázalý look je součástí série pečlivě vyrobených outfitů, které předvádí od začátku roku ve své dovolenkové destinaci. Jen o pár dní dříve Christie Brinkley pózovala před zrcadlem zdobeným mušlemi a korály, které trpělivě sbírala během 20 let pobytů na ostrově, oblečená v výrazně retro stylu černého outfitu s vysokým pasem.

Nedávno ji také spatříte v přiléhavém, bezramínkovém, tmavě modrém outfitu s hlubokým výstřihem, doplněném tištěným modrým sarongem uvázaným v bocích, jak tančí před vilami s duhou v pozadí.

Christie Brinkley, matka a ikonická osobnost módy po celá desetiletí, dokazuje, že je možné zůstat zářivou, hravou a stylovou až do sedmdesáti let – pokud o tom ještě někdo pochyboval. Tím, že plně přijala své tělo, svůj věk a svůj styl, Christie Brinkley posílá ženám inspirativní vzkaz: móda není jen pro mladé a v jakékoli fázi života se můžete i nadále cítit krásně a svobodně na slunci.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
