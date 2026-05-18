V 57 letech Cate Blanchett zaujme květinovou siluetou s hypnotickými třásněmi.

Léa Michel
@cate.blanchett / Instagram

Na červeném koberci filmového festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) předvedla Cate Blanchett jednu z nejvýraznějších podob 79. ročníku. Na promítání filmu „Garance“ zdobila australsko-americká herečka schody v černých šatech zdobených reliéfní květinovou výšivkou a třásněmi. Její silueta se pohybovala jako živoucí obraz, vytvářela dialog mezi módou a uměním s neobvyklou elegancí a již se stala jedním z nejdiskutovanějších stylistických momentů festivalu.

Šaty na křižovatce módy a malířství

Šaty, které nosí Cate Blanchett, čerpají přímou inspiraci z díla filipínského malíře Olana Ventury, známého svými hyperrealistickými a malířskými květinovými kompozicemi. Na zcela černém pozadí je celá látka pokryta květinami, jejichž okvětní lístky jsou červené, růžové a žluté, vyšívané s tak pečlivými detaily, že vypadají, jako by byly ručně malované. Tato textilní pocta malířově dílu proměňuje šaty ve skutečné plátno, které lze nosit, demonstruje dialog mezi couture a výtvarným uměním a zasazuje dílo do téměř konceptuálního přístupu.

Květinová výšivka v reliéfu

Tyto šaty jsou tak jedinečné díky trojrozměrnému efektu výšivky. Každá květina jako by vystupovala z látky, jako by přitahovala vlastní světlo, a vytvářela tak pozoruhodnou souhru objemů. Obzvláště náročná technika saténového stehu dodává okvětním lístkům téměř mokrý lesk, jako by v materiálu zaschla čerstvá barva. Kromě technického výkonu tento přístup proměnil každý z herečkiných pohybů ve skutečnou květinovou scénografii, kde motivy jako by ožívaly v reakci na světlomety.

Od třásňových rukávů k choreografickému pohybu

Dalším charakteristickým prvkem tohoto oděvu byly dlouhé rukávy s třásněmi, které splývaly až na zem. S každým pohybem herečky se tyto splývavé nitě vlnily, kymácely a přeskupovaly, čímž vytvářely hypnotický efekt, který prodlužoval život šatů za jejich samotnou strukturu. Jemné černé mašle na zadní straně rukávů zvýrazňovaly celkový design a dodávaly detail couture, který podtrhoval pečlivé řemeslné zpracování. Tato souhra textur dodala šatům téměř kinetický rozměr, něco mezi couture kouskem a uměleckou instalací.

Otevřená záda a silueta mořské panny

Plně odhalená záda poskytovala klidný kontrapunkt k zdobené bohatosti fasády. Vpředu vysoký výstřih, pojatý jako měkký kapucí, uvolňoval oblast krku a strukturoval poprsí. Sukně ve stylu mořské panny obepínala postavu Cate Blanchett až ke kolenům a rozšiřovala se do třásní, které ladily s rukávy. Dlouhé prameny jako by vyvěraly ze srdce každé květiny, jako by samotné šaty přesahovaly své vlastní hranice. Konstrukce, která spojovala architektonickou přísnost s organickým pohybem.

Záměrně minimalistická kráska

Aby Cate Blanchett nekonkurovala brilanci těchto šatů plných příběhu, zvolila záměrně decentní beauty look. Její blond mikádo bylo stažené do decentního a pečlivě strukturovaného drdolu, který zcela rámoval její obličej a nechal šaty vyniknout. Její líčení se omezovalo na zářivou pleť a sotva viditelný oční make-up, jako by chtěly šaty upoutat pozornost diváka.

Podpis ikony červeného koberce

Cate Blanchett je již mnoho let oslavována jako jedna z nejinspirativnějších postav mezinárodního červeného koberce, která věnuje pozornost každému detailu a je oddaná promyšleným a smysluplným rozhodnutím. Předchozí večer se na promítání filmu „Papírový tygr“ objevila v černých šatech s jemným volánem, který jí rámoval obličej jako květina v zázemí. Její cit pro scénografii, schopnost proměnit každý outfit v okamžik, charakterizuje jednu z nejznámějších stylistických osobností festivalu v Cannes.

Cate Blanchett se svým vystoupením na festivalu v Cannes 17. května oslnivě prokázala módu a eleganci. Její šaty, koncipované jako nositelné umělecké dílo, se vyznačovaly dokonale artikulovanou technickou propracovaností, obrazovou poctou a elegantním zpracováním. Důkaz, pokud by byl nějaký potřeba, že móda může být víc než jen oblečení: vizuální příběh.

