Kate Hudsonová ve svých 46 letech sdílí svůj pařížský vzhled a svou zimní koupel ve Francii

Kate Hudson si zpestřila svůj pařížský pobyt elegantními outfity a zimní koupelí ve Francii. Americká herečka a producentka sdílela na Instagramu své zářivé outfity, zachycené během týdne haute couture módy, v nichž propojuje pařížské kouzlo s nadčasovou elegancí.
Třpytivý pařížský vzhled
Kate Hudson zažehla v Paříži týden módy Haute Couture jaro/léto 2026 (26.–29. ledna), když obsadila přední místa, zejména na přehlídce Giorgio Armani Privé jaro/léto 2026. Tam měla na sobě levandulový flitrovaný top a sladěné kalhoty, což dokonale zdůraznilo její držení těla v první řadě. Mezi focením před osvětlenou Eiffelovou věží a večeřemi v ikonických pařížských restauracích vyzařovala nakažlivou energii.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Ikonické červené šaty
Jeden z jejích nejpamátnějších momentů sdílený na Instagramu: červené šaty s hlubokým výstřihem sahajícím až k bedrům. Tyto šaty, které měla na sobě u příležitosti nominace na cenu BAFTA za nejlepší herečku, dokonale zdůraznily její postavu a přirozené charisma. Módní kousek připomínající ikonické postavy z jejích kultovních filmů, nově ztvárněný pro pařížskou příležitost.
Zimní koupel a #dopaminovýdressing
Aby Kate Hudson bojovala s únorovým chladem, dopřála si také osvěžující zimní koupel v zářivě žlutém outfitu, který na Instagramu popsala jako „vždycky dobrý nápad“ . Toto radostné poctění dopaminovým oblékáním završilo její pobyt ve Francii, zkrácený šampaňským a luxusními doplňky.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Kate Hudson dokazuje, že věk není překážkou elegance ani odvahy: její pařížské outfity, od flitrů po červené šaty, oslavují živý a sebevědomý styl. Její francouzský únik mezi týdnem módy a zimním koupáním je inspirativní a zářivý a připomíná nám, že pařížské kouzlo lze prožívat bez omezení.