Search here...

Kate Hudsonová ve svých 46 letech sdílí svůj pařížský vzhled a svou zimní koupel ve Francii

Anaëlle G.
@katehudson/Instagram

Kate Hudson si zpestřila svůj pařížský pobyt elegantními outfity a zimní koupelí ve Francii. Americká herečka a producentka sdílela na Instagramu své zářivé outfity, zachycené během týdne haute couture módy, v nichž propojuje pařížské kouzlo s nadčasovou elegancí.

Třpytivý pařížský vzhled

Kate Hudson zažehla v Paříži týden módy Haute Couture jaro/léto 2026 (26.–29. ledna), když obsadila přední místa, zejména na přehlídce Giorgio Armani Privé jaro/léto 2026. Tam měla na sobě levandulový flitrovaný top a sladěné kalhoty, což dokonale zdůraznilo její držení těla v první řadě. Mezi focením před osvětlenou Eiffelovou věží a večeřemi v ikonických pařížských restauracích vyzařovala nakažlivou energii.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kate Hudson (@katehudson)

Ikonické červené šaty

Jeden z jejích nejpamátnějších momentů sdílený na Instagramu: červené šaty s hlubokým výstřihem sahajícím až k bedrům. Tyto šaty, které měla na sobě u příležitosti nominace na cenu BAFTA za nejlepší herečku, dokonale zdůraznily její postavu a přirozené charisma. Módní kousek připomínající ikonické postavy z jejích kultovních filmů, nově ztvárněný pro pařížskou příležitost.

Zimní koupel a #dopaminovýdressing

Aby Kate Hudson bojovala s únorovým chladem, dopřála si také osvěžující zimní koupel v zářivě žlutém outfitu, který na Instagramu popsala jako „vždycky dobrý nápad“ . Toto radostné poctění dopaminovým oblékáním završilo její pobyt ve Francii, zkrácený šampaňským a luxusními doplňky.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kate Hudson (@katehudson)

Kate Hudson dokazuje, že věk není překážkou elegance ani odvahy: její pařížské outfity, od flitrů po červené šaty, oslavují živý a sebevědomý styl. Její francouzský únik mezi týdnem módy a zimním koupáním je inspirativní a zářivý a připomíná nám, že pařížské kouzlo lze prožívat bez omezení.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Tato herečka reaguje na kritiku za to, že „vypadá super staře“
Article suivant
Díky svému „neskutečnému vzhledu“ tato americká modelka fascinuje

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Díky svému „neskutečnému vzhledu“ tato americká modelka fascinuje

Americká modelka Anok Yai, známá pro svou magnetickou přítomnost, opět uchvacuje módní svět kampaní na vůni. Její charisma...

Tato herečka reaguje na kritiku za to, že „vypadá super staře“

V odvětví, kde je vzhled často posuzován více než talent, některé celebrity odmítají mlčet tváří v tvář nevhodným...

„Vypadá jako mimozemšťanka“: Poetický vzhled FKA Twigs rozděluje sociální média

Britská zpěvačka a skladatelka Tahliah Debrett Barnett, známá také jako FKA Twigs, známá pro své poetické módní volby,...

Ve svých 82 letech tato zpěvačka září na červeném koberci udílení cen Grammy.

Kanadská zpěvačka a skladatelka Joni Mitchell, žijící legenda folkové hudby, nedávno rozzářila červený koberec na udílení cen Grammy...

„Královna“: Jennifer Lopez způsobila senzaci v „extravagantních“ šatech

Jennifer Lopez opět rozpoutala sociální sítě příspěvkem odkazujícím na seriál „Bridgerton“. Na Instagramu se americká umělkyně objevuje usazená...

V 52 letech Heidi Klum debutovala s výraznou proměnou vlasů.

Německo-americká modelka, televizní osobnost a herečka Heidi Klum i nadále boří věkové a módní konvence s vlasovou proměnou,...

© 2025 The Body Optimist