„Miluji břišní svaly!“: Tato modelka ve svých 38 letech v Riu vzbudila rozruch

Rosie Huntington-Whiteley opět oslnila své fanoušky sérií fotografií z dovolené zveřejněných na Instagramu. Bývalá modelka Victoria's Secret vyzařuje klid, který inspiruje tisíce jejích sledujících.
Zářící útěk do Brazílie
Britská modelka a herečka se během svého pobytu v Rio de Janeiru podělila o několik fotografií pořízených mezi mořem a tropickou vegetací, doplněných něžným vzkazem „Rio, ukradl jsi mi srdce!“ Na snímcích Rosie zářivě vypadá v bílém plážovém outfitu, který je umocněn moderním střihem, jenž zdůrazňuje její břišní svaly.
Kráska obdivovaná svými fanoušky
Uživatelé internetu na příspěvek reagovali rychle. Komentáře překypovaly obdivem a laskavostí: někteří chválili její disciplínu, jiní její charisma ( „Miluji břišní svaly!“ ) a její neochvějnou jednoduchost. Jeden z nejčastějších komentářů na Instagramu, „Tak přirozené!“ , svědčí o tom, že si její fanoušci váží její autenticity. Mnozí také zdůraznili, jak ztělesňuje sebevědomou, nenáročnou krásku, inspirativní i přístupnou zároveň.
Nový život daleko od reflektorů
Od doby, kdy se s hercem Jasonem Stathamem a jejich dvěma dětmi přestěhovala do Londýna, se Rosie daří v klidnějším prostředí. Daleko od hollywoodského shonu věnuje více času rodině a osobním projektům. V nedávných rozhovorech s emocemi hovoří o své radosti z toho, že vidí své děti vyrůstat obklopené přírodou a blízkými, a zároveň si nadále pěstuje vášeň pro módu a design.
Rosie Huntington-Whiteley, která v sobě spojuje eleganci a radost ze života, i nadále fascinuje stále věrnější publikum, které si získala tato modelka a herečka, jež ví, jak spojit přirozenost a sofistikovanost.