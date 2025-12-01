Search here...

„Miluji břišní svaly!“: Tato modelka ve svých 38 letech v Riu vzbudila rozruch

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

Rosie Huntington-Whiteley opět oslnila své fanoušky sérií fotografií z dovolené zveřejněných na Instagramu. Bývalá modelka Victoria's Secret vyzařuje klid, který inspiruje tisíce jejích sledujících.

Zářící útěk do Brazílie

Britská modelka a herečka se během svého pobytu v Rio de Janeiru podělila o několik fotografií pořízených mezi mořem a tropickou vegetací, doplněných něžným vzkazem „Rio, ukradl jsi mi srdce!“ Na snímcích Rosie zářivě vypadá v bílém plážovém outfitu, který je umocněn moderním střihem, jenž zdůrazňuje její břišní svaly.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Rosie HW (@rosiehw)

Kráska obdivovaná svými fanoušky

Uživatelé internetu na příspěvek reagovali rychle. Komentáře překypovaly obdivem a laskavostí: někteří chválili její disciplínu, jiní její charisma ( „Miluji břišní svaly!“ ) a její neochvějnou jednoduchost. Jeden z nejčastějších komentářů na Instagramu, „Tak přirozené!“ , svědčí o tom, že si její fanoušci váží její autenticity. Mnozí také zdůraznili, jak ztělesňuje sebevědomou, nenáročnou krásku, inspirativní i přístupnou zároveň.

Nový život daleko od reflektorů

Od doby, kdy se s hercem Jasonem Stathamem a jejich dvěma dětmi přestěhovala do Londýna, se Rosie daří v klidnějším prostředí. Daleko od hollywoodského shonu věnuje více času rodině a osobním projektům. V nedávných rozhovorech s emocemi hovoří o své radosti z toho, že vidí své děti vyrůstat obklopené přírodou a blízkými, a zároveň si nadále pěstuje vášeň pro módu a design.

Rosie Huntington-Whiteley, která v sobě spojuje eleganci a radost ze života, i nadále fascinuje stále věrnější publikum, které si získala tato modelka a herečka, jež ví, jak spojit přirozenost a sofistikovanost.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Oblečení, které nosí na hraní tenisu, fascinuje uživatele internetu
Article suivant
V 78 letech tato ikona „kabaretu“ okouzluje v černých šatech

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anya Taylor-Joy oslňuje ve zlatých šatech na červeném koberci

Britsko-americká herečka Anya Taylor-Joy, členka poroty 22. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Marrákeši, nedávno druhý den zaujala publikum...

Jennifer Lopez v 56 letech září v kuchyni v saténových šatech

Jennifer Lopez nedávno proměnila svou kuchyň ve skutečnou módní přehlídku na Den díkůvzdání. Zářila v saténových šatech s...

Tato bývalá roztleskávačka, která je kritizována za své tělo, se otevřeně vyjadřuje o tlaku, který sport přináší.

Bývalá roztleskávačka Claire Wolfordová, známá jako členka legendárního týmu Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), se nedávno na sociálních sítích...

V 78 letech tato ikona „kabaretu“ okouzluje v černých šatech

Americká herečka a bývalá modelka Marisa Berenson nedávno zaujala fotografy na 22. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Marrákeši...

Oblečení, které nosí na hraní tenisu, fascinuje uživatele internetu

Isidora (@isidorapjv), certifikovaná tenisová trenérka a modelka, rozpoutala na Instagramu spoustu zábavy svými videi, na kterých předvádí své...

Neuvěřitelný plážový outfit Kim Kardashian rozděluje uživatele internetu.

Kim Kardashian nedávno způsobila rozruch, když se v noci zaplavala v oceánu v Rio de Janeiru v šatech...

© 2025 The Body Optimist