Julia Robertsová se v 58 letech podělila o svou definici lásky

Léa Michel
@juliaroberts/Instagram

Julia Robertsová rozzáří naše srdce nejen svým legendárním úsměvem a výjimečnou kariérou, ale také moudrostí, která přesahuje filmové plátno. Ikona romantické komedie se nyní podělí o hlubokou úvahu o takzvané zralé lásce a vyzývá nás, abychom přehodnotili své vztahy s laskavostí a odstupem.

Láska podle Julie, královna romantické komedie, která nás překvapuje

Je to jednoduchá, hluboká a odzbrojující zralá fráze, kterou Julia Robertsová sdílela jako „citát dne“ podle Economic Times a hluboce se nás dotýká: „Víte, že je to láska, když si přejete jen to, aby ten člověk byl šťastný, i když vy sami nejste součástí jeho štěstí.“ Klenot moudrosti, který rezonuje jako dokonalá mantra pro začátek roku 2026 s klidem.

Zbožňovali jsme ji jako moderní Popelku ve filmu „Pretty Woman“, jako jiskřivou femme fatale ve filmu „My Best Friend's Wedding“ a jako temperamentní hrdinku ve filmu „Notting Hill“. Julia Roberts, typická hvězda romantických komedií, ví o hollywoodské lásce vše: vášnivé, dobyvatelské, věčné. V 58 letech nám však nabízí mnohem jemnější, téměř poetickou vizi. Daleko od šťastných konců, kdy princ vždy dorazí včas, definuje lásku jako altruistický, osvobozující čin. Chtít štěstí druhého, bezpodmínečně a bez majetnictví? To je podstata ženy, která žila, milovala, vychovala tři děti se svým manželem Dannym Moderem a přečkala vzestupy i pády slávy. Šik ponaučení pro naše srdce: pravá láska povznáší, ne vězní.

Ikona, která oslavuje plynutí času

Julia Roberts se svými ikonickými kaštanovými vlasy, legendárním úsměvem a oscarovou kariérou (Erin Brockovich) ztělesňuje ženu žijící v míru sama se sebou. Matka Henryho, Hazel a Phinnaeuse balancuje mezi svým soukromým životem a vystoupeními na červeném koberci s neobvyklou grácií. Tento citát proto není reklamním trikem: odráží těžce vydobytou zralost, kde se láska měří schopností nechat toho druhého rozkvétat, i když to znamená ustoupit.

Ve světě prchavých příběhů a virtuálních srdcí nám Juliina slova připomínají, na čem skutečně záleží: upřednostňovat laskavost. Napodobujte její záři tím, že začnete svůj den pozitivním prohlášením nebo telefonátem osobě, kterou skutečně milujete.

