V 78 letech tato ikona „kabaretu“ okouzluje v černých šatech

Léa Michel
Extrait du film « Io Sono L'amore »

Americká herečka a bývalá modelka Marisa Berenson nedávno zaujala fotografy na 22. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Marrákeši v Maroku. Hvězda filmu "Kabaret" dokázala, že elegance a nadčasovost mohou jít ruku v ruce, když pózovala na červeném koberci v outfitu, který byl zároveň sofistikovaný i moderní.

Významné vystoupení na festivalu v Marrákeši

Pro tuto prestižní událost si Marisa Berensonová zvolila dlouhé černé šaty s dlouhými rukávy, vyrobené z látky připomínající samet. Svůj look doplnila sladěnými punčocháči, černými lodičkami zdobenými perlami, stříbrným náhrdelníkem a několika třpytivými prsteny. Její krátký, lehce natočený účes a vínový lak na nehty dodaly outfitu nádech sofistikovanosti. Její přítomnost na festivalu vzbudila obdiv veřejnosti i novinářů, což svědčí o trvalém charismatu této ikonické postavy kinematografie 70. let.

Vzpomínky na „Kabaret“, nečekané mistrovské dílo

Marisa Berenson, známá zejména pro roli Natalie Landauerové ve filmu Boba Fosseho "Kabaret" (1972), se otevřeně rozpovídala o tomto klíčovém období své kariéry. Film s Lizou Minnelli a Joelem Greyem v hlavních rolích se stal skutečným fenoménem a získal 8 Oscarů a řadu ocenění po celém světě.

Herečka Marisa Berensonová vysvětlila, že v té době nikdo takový úspěch neočekával: „Bylo to nečekané, byli jsme ohromeni,“ svěřila se v rozhovoru z roku 2013. Vzpomínala také na to, že každá scéna byla výzvou, kdy Bob Fosse neustále tlačil své herce na hranice možností svými uměleckými nároky a perfekcionismem. Marisa Berensonová, která byla ve filmu stále nováčkem, byla za svůj výkon oceněna nominací na Zlatý glóbus, což potvrdilo její status vycházející hvězdy kinematografie.

Marisa Berenson v konečném důsledku vyzařuje styl a osobitost. Od Berlína 30. let 20. století, kde se natáčel film „Kabaret“, až po zářivá světla Maroka v roce 2025 herečka dokazuje, že šarm a umělecká vášeň neznají věku. Její kariéra, poznamenaná grácií a odhodláním, zůstává zdrojem inspirace pro všechny generace.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
