Jenna Ortega překvapuje gotickým vzhledem s odbarveným obočím

Léa Michel
Jenna Ortega opět zaujala na červeném koberci Zlatých glóbů 2026. Herečka, nejlépe známá pro svou roli v seriálu "Wednesday", zaujala v šatech ve stylu pochodového orchestru, oblečených v sytě černé barvě a zdobených prolamovanými detaily a korálkovými ofinami. Pozornost však skutečně upoutalo její odbarvené obočí, které ještě více zdůrazňovalo její gotický vzhled.

Vzhled, který v sobě spojuje eleganci a odvážnost

Pro 81. ročník udílení Zlatých glóbů Jenna Ortega zvolila odvážnou siluetu: strukturované černé šaty, evokující jak klasický hollywoodský půvab, tak rebelského ducha její ikonické postavy ze seriálu „Wednesday“. Výřezy korzetu v kombinaci s třpytivými ofinami splývajícími přes ramena dodaly vzhledu divadelní a avantgardní rozměr.

Tato stylistická volba od významného módního domu dokonale zapadá do trendu gothic chic, který herečka upřednostňuje od svého debutu ve filmu „Středa“. Odbarvené obočí, minimalistický, ale zároveň výrazný detail, zdůrazňovalo chladnou intenzitu jejího pohledu a dodávalo celému vzhledu téměř nadpřirozený nádech.

Umělec, který hraje postavy i na červeném koberci

Jenna Ortega, která byla letos znovu nominována v kategorii „Nejlepší herečka v muzikálu nebo komediálním seriálu“ za film „Wednesday“, dokazuje, že její vliv sahá daleko za hranice televize. V nedávném rozhovoru pro ELLE se svěřila, že módu vnímá jako prodloužení své herecké kariéry: každé veřejné vystoupení se pro ni stává představením, příležitostí k prozkoumání nových aspektů své postavy.

Jenna Ortega na Zlatých glóbech 2026 předvedla jedinečný styl s minimalistickým účesem, odbarveným obočím a černými šaty, které byly zároveň gotické i okouzlující. Tím, že se postavila proti kodexům tradičního glamouru, potvrzuje svůj status vycházející módní ikony – umělkyně, která z každého červeného koberce dělá skutečný tvůrčí akt.

