Search here...

„Už jsem líbala holky“: Odhalení Kate Winslet, které vyvolalo rozruch

Léa Michel
Extrait de « Revolutionary road » (2008)

Britská herečka a producentka Kate Winslet se nedávno dostala na titulní stránky novin odhalením o svých raných romantických zážitcích, které rezonovalo s veřejností a znovu rozpoutalo diskuse o proměnlivosti romantických zážitků v dospívání.

„Už jsem líbala holky“: herečkino přiznání

Kate Winslet si v podcastu „ Team Deakins “ zopakovala svou první velkou filmovou roli ve filmu „Nebeská stvoření“, který byl uveden v roce 1994. Ztvárnila Juliet Hulmeovou, teenagerku, která je uvězněna v tragickém a intenzivním poutu s Pauline Parkerovou, kterou ztvárnila Melanie Lynskey. Během rozhovoru herečka vysvětlila, že některé z jejích vlastních zkušeností jí pomohly pochopit intenzitu spojení mezi těmito dvěma mladými dívkami.

Prozradila, že během dospívání měla některé z prvních intimních zážitků jak s ženami, tak s muži. Vysvětlila, že „políbala pár dívek“ a „pár chlapců“, a zdůraznila, že v té době nebyla nijak zvlášť „na to či ono“, ale že byla především „velmi zvědavá a citlivá na sílu emočních vazeb“.

Způsob, jak lépe porozumět „nebeským tvorům“

Kate Winsletová v diskusi o této minulosti vysvětluje, že hluboce pochopila intenzivní, někdy až obsesivní povahu pouta mezi dvěma dospívajícími dívkami ve filmu „Nebeská stvoření“. Říká, že byla okamžitě vtažena do emocionálního „víru“ tohoto příběhu a zároveň vzpomínala na tragickou sestupnou spirálu skutečného dua, která vyvrcholila vraždou Paulininy matky, přesvědčená, že jim brání být spolu.

Herečka upřesňuje, že se s tímto zločinem zjevně nemohla ztotožnit, ale že velmi dobře chápala, jak moc může být mysl mladého člověka ovlivněna a formována ústřední postavou v jeho životě. Toto odhalení vrhá intimnější světlo na to, jak k této roli, která je nyní považována za zlomovou v její kariéře, přistupovala.

Tato slova jsou součástí cesty poznamenané soudy.

Toto prohlášení přichází v době, kdy Kate Winslet stále otevřeněji hovoří o svých osobních zkušenostech. Už vyprávěla, jak se v útlém věku setkala s urážlivými poznámkami o svém těle, přičemž někteří jí radili, aby se držela „rolí s tlustými ženami“. S velkým pohnutím se také vyjádřila k hanobení tlustých, kterému byla vystavena během natáčení filmu „Titanic“.

Tím, že dnes s takovou jednoduchostí sdílí své první intimní zážitky, pomáhá normalizovat fakt, že dospívání je často dobou kladení otázek, experimentování a objevování, aniž by bylo nutné vše omezovat na striktní kategorie.

Zvláštní ohlas u veřejnosti

Toto zpověď vyvolalo na sociálních sítích spoustu reakcí, a to nejen proto, že se týká oscarové hvězdy, ale také proto, že slovy vyjadřuje něco, co mnoho lidí zažilo, aniž by to kdy vyjádřilo. Tím, že o své zvědavosti mluví s dívkami i chlapci, aniž by dramatizovala nebo se ospravedlňovala, Kate Winslet vytváří obraz ženy, která přijímá svou minulost s nadhledem a klidem.

Odhalení Kate Winslet je v konečném důsledku součástí širšího hnutí, v němž mnoho veřejně známých osobností diskutuje o složitosti svých emocionálních a fyzických zkušeností, a pomáhá tak tato témata učinit méně tabuizovanými a rafinovanějšími. Pro mnohé její svědectví slouží jako připomínka toho, že je možné zkoumat, dělat chyby, hledat, aniž by to nutně definovalo celou něčí identitu na celý život.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Každá žena má svobodu…“: Inspirativní vize feminismu Miss France 2026
Article suivant
„Všichni mají břicho“: tito sportovci způsobují senzaci ve slavnostních outfitech

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Všichni mají břicho“: tito sportovci způsobují senzaci ve slavnostních outfitech

Příspěvek, který nedávno sdílela Kylie Dickson (@kylie_dickson) na Instagramu, se stává virálním: sportovci, členové roztleskávaček Dallas Cowboys, rozzáří...

„Každá žena má svobodu…“: Inspirativní vize feminismu Miss France 2026

Od své korunovace si Hinaupoko Devèze, Miss Francie 2026, neustále sklízí obdiv veřejnosti. Tato mladá Tahitianka, které je...

„Krásně stárne“: Sofia Vergara září v minimalistickém a elegantním vzhledu

V duchu svátků Sofia Vergara opět zaujala své fanoušky přirozenou elegancí a nádechem svátečního glamouru. Kolumbijská herečka, známá...

„Naprosto úžasné“: Modrý outfit Victorie Beckham vyvolal na sociálních sítích velký rozruch

Victoria Beckham nedávno vyvolala kontroverzi na svatbě Holly Ramsay, dcery slavného šéfkuchaře Gordona Ramsayho, když si oblékla tyrkysové...

„To je ale postava!“: Jennifer Lopezová v sošných červených šatech dělá senzaci

Jennifer Lopez rozzářila svátky v červených šatech, které jí zdůrazňovaly postavu. Americká herečka, zpěvačka, producentka, tanečnice a podnikatelka...

Demi Moore a její dcery, oblečené v pyžamech, způsobují letos o Vánocích senzaci.

Demi Moore při každém svém vystoupení vyzařuje eleganci a přirozené kouzlo. Na Vánoce se hollywoodská herečka rozhodla vyměnit...

© 2025 The Body Optimist