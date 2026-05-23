Hailey Bieber u bazénu předvádí svou postavu v prosluněném vzhledu

Julia P.
@haileybieber / Instagram

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber sdílela na Instagramu sérii sluncem zalitých fotografií pořízených během focení u bazénu. Pózuje v letním zlatém outfitu s černými akcenty, v rozhodně plážovém prostředí. Příspěvek s jednoduchým popiskem „Léto“ a žlutým srdíčkem okamžitě sklidil nadšení jejích sledujících.

Zlatavý letní vzhled

Pro toto focení zvolila Hailey Bieber teplou a zářivou paletu, v níž dominuje zářivá zlatá s jemnými černými okraji. Tento grafický kontrast, slunečný i elegantní zároveň, dokonale doplňuje letní atmosféru prostředí. Její hnědé vlasy, upravené do jemných plážových vln, přirozeně dotvářejí tento uvolněný vzhled. Hailey Bieber ležící u vody ztělesňuje nadčasovou přímořskou estetiku a upřednostňuje jednoduchost dobře zvolené palety před množstvím detailů.

Nadšené přijetí od fanoušků

Sekce komentářů k příspěvku se rychle zaplnila komentáři. „Hailey je čím dál krásnější“, „Tak nádherná“, „Jsi všude, královno“ : uživatelé internetu nadšeně chválili její nejnovější vzhled. Toto vřelé přijetí potvrzuje Hailey Bieberové místo mezi nejsledovanějšími osobnostmi v módě a životním stylu na sociálních sítích.

Silné poselství o sebepřijetí po mateřství

Kromě zářivé estetiky těchto fotografií se Hailey Bieber nedávno vyznamenala silným poselstvím o sebepřijetí. Matka chlapečka Jacka Bluese, narozeného v srpnu 2024, veřejně kritizovala tlak na novopečené matky, aby „získaly zpět svá těla před těhotenstvím“. „Získat zpět co? Moje tělo se změnilo a není stejné jako předtím,“ svěřila se. Dodala: „Nejsme ti samí lidé, jací jsme byli předtím. Měníme se od hlavy až k patě.“ Toto poselství o přijetí podporuje pokojný vztah k vlastnímu tělu po těhotenství.

Touto sérií letních fotografií Hailey Bieber potvrzuje svůj status ikony životního stylu a zároveň sděluje obzvláště inspirativní poselství o sebepřijetí. Je to způsob, jak nám připomenout, že osobní naplnění má přednost před vnějšími tlaky.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
„Nikdy nezestárla“: Cher slaví 80. narozeniny a její vzhled nadále vyvolává online reakce

