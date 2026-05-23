„Nikdy nezestárla“: Cher slaví 80. narozeniny a její vzhled nadále vyvolává online reakce

Léa Michel
Americká zpěvačka, televizní moderátorka, herečka a režisérka Cher oslavila 20. května 2026 své 80. narozeniny. Pro jednu z nejvlivnějších a nejnezávislejších osobností globální kultury se jednalo o významný milník. Při této příležitosti se sociální média zaplavila obdivnými zprávami a mnoho uživatelů chválilo její dlouhověkost, trvalou přítomnost a vždy jedinečný styl.

Nadčasová ikona

Cher, narozená jako Cherilyn Sarkisian v roce 1946 v Kalifornii, má za sebou mimořádnou kariéru. Objevena byla v 60. letech jako jedna z členek dua Sonny & Cher a v průběhu desetiletí se etablovala jako významná sólová umělkyně, která se neustále mění. Jako jediná umělkyně v historii, která měla šest desetiletí po sobě jdoucích singl na prvním místě hitparád Billboard, zanechala také svou stopu v kinematografii, když v roce 1988 získala Oscara za nejlepší herečku. Tato kariéra z ní udělala skutečnou žijící legendu.

Legenda módy a divadla

Kromě hudby a filmu Cher hluboce poznamenala historii módy. Její velkolepé jevištní outfity, její volby a neustálé odmítání konvencí z ní udělaly skutečnou stylovou průkopnici. Nedávný její hojně diskutovaný návrat na červený koberec na velké newyorské slavnosti v outfitu vzdávající hold jedné z jejích ikonických siluet ze 70. let 20. století posloužil jako připomínka toho, jak moc i nadále ovlivňuje současnou estetiku. Její stylistická odvaha zůstává zdrojem inspirace pro mnoho generací.

Vzhled, který fascinuje uživatele internetu

V tento výroční den Cherin vzhled opět vyvolal na internetu četné reakce. „Nikdy nezestárla“, „Navždy ikona,“ zněly některé z tisíců komentářů jejích fanoušků. Kromě fyzických aspektů je to především její přítomnost a schopnost znovu se objevovat, co ji neustále fascinuje. Cher, věrná sama sobě, vždy projevovala svou svobodu a nezávislost a odmítala soudy jednoduchým „oni nežijí můj život“.

Cher je v konečném důsledku ikonická postava, jejíž vliv sahá daleko za hranice hudby a filmu. Nejde jen o vzhled, je to celý způsob života, charakterizovaný svobodou a přetvářkou, který neustále inspiruje svět.

Andie MacDowell v 68 letech zářivě září v máslově žlutých šatech
Hailey Bieber u bazénu předvádí svou postavu v prosluněném vzhledu

